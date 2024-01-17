Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Дрова из Симферополя – для наших бойцов
актуально в республике
Дрова из Симферополя – для наших бойцов

Дрова из Симферополя – для наших бойцов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Республике 21:27 17.01.2024

Сегодня очередная партия дров из Симферополя отправилась на обогрев бойцов СВО. Пострались и коммунальщики, и… непогода. Эти дрова – распиленные деревья, поваленные недавним сильным ветром.

Дрова из Симферополя – для наших бойцов

Отметим, что из симферопольского парка им. Гагарина уже седьмой раз на фронт отпраилась машина дров. И они там точно не будут лишними. Военные отмечают, что зимой это особенно важно в условиях полевой жизни.

Предварительно работники учреждения «Парки столицы» отбирают дрова и распиливают их для удобной погрузки и транспортировки. Дрова подбирают из более твёрдых пород деревьев, подходящих для обогрева и дающих наибольшее количества тепла, – рассказали в администрации крымской столицы.

Дрова из Симферополя – для наших бойцов

Военные выразили слова благодарности за помощь и отметили, что одного КАМАЗа дров им хватит для недельного обогрева.

Узнайте больше:  Боевое братство «Ялта – Юг» отправляет в зону СВО автомобили повышенной проходимости

Дрова из Симферополя – для наших бойцов

Просмотры: 2 116

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Симферополь

Комментарии для сайта Cackle
Симферополь
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.