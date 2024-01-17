Дрова из Симферополя – для наших бойцов

Сегодня очередная партия дров из Симферополя отправилась на обогрев бойцов СВО. Пострались и коммунальщики, и… непогода. Эти дрова – распиленные деревья, поваленные недавним сильным ветром.

Отметим, что из симферопольского парка им. Гагарина уже седьмой раз на фронт отпраилась машина дров. И они там точно не будут лишними. Военные отмечают, что зимой это особенно важно в условиях полевой жизни.

Предварительно работники учреждения «Парки столицы» отбирают дрова и распиливают их для удобной погрузки и транспортировки. Дрова подбирают из более твёрдых пород деревьев, подходящих для обогрева и дающих наибольшее количества тепла, – рассказали в администрации крымской столицы.

Военные выразили слова благодарности за помощь и отметили, что одного КАМАЗа дров им хватит для недельного обогрева.