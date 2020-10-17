Два года трагедии в Керченском политехническом коллеже

Сегодня – ровно два года с того момента, когда в Керченском политехническом колледже прозвучали выстрелы и взрывы. Трагедия унесла 20 жизней (21-м стал убийца). 67 человек пострадали. Для них, для близких и родных жертв нападения, время разделилось на «до» и «после».

Накануне у памятного знака возле лицея прошло траурное мероприятие. Сегодня в керченских храмах проходят молебны, на кладбище, на «аллее политеха» люди возлагают цветы…

Два года прошло со дня страшной трагедии в Керченском политехническом колледже. Это одно из самых тяжелых и горестных событий в новейшей истории Крыма, бессмысленное и жестокое преступление, унесшее десятки невинных жизней. Трагедия в Керчи стала общей болью не только для крымчан, но и для жителей всей нашей страны, — отметил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

О жизнь продолжается. Чем живет учебное заведение сегодня?

Вскоре после страшного инцидента колледж начал возвращаться к привычной жизни. В 2018 году были проведены аварийно-восстановительные работы центрального корпуса. С 2019 года по настоящее время производится капитальный ремонт зданий колледжа, в частности, учебных корпусов и общежития, а также капитальный ремонт кровли, фасадов, санузлов, полная замена системы отопления, окон, ремонт актового и спортивного залов. На эти цели выделено 143,2 миллиона рублей из республиканского бюджета, работы выполнены на 98 %. Кроме того, проведен комплекс мероприятий по усилению контроля и обеспечению безопасности образовательного процесса не только в колледже, но и во всех образовательных учреждениях Крыма, — подчеркнул Аксёнов.

По его словам, за два года число обучающихся в Керченском политехническом колледже выросло на 350 человек, открылись новые направления подготовки и новые высоко востребованные специальности. Студенты колледжа активно участвуют и становятся призерами различных конкурсов и олимпиад, чемпионами, лауреатами премий.

Жизнь продолжается, а светлая память о невинных жертвах этой трагедии будет жить в наших сердцах вечно! В колледже перед главным корпусом при поддержке Совета министров появился сквер с памятным камнем о погибших студентах и преподавателях, студентами высажена Аллея Памяти. Мы должны сделать все возможное, чтобы такое страшное горе больше никогда не постучалось в наши двери, — заявил Глава Крыма.

Фото: KERCH.COM.RU