Две библиотеки Крыма стали победителями конкурса для участия в проекте «Гений места»

Две библиотеки Крыма стали победителями конкурсного отбора проекта «Гений места». Об этом сообщила министр культуры РК Татьяна Манежина.
С 2024 года участвуют в проекте Центральная районная модельная библиотека в пгт Ленино и Центральная городская библиотека им. А. Грина в Феодосии. Творческие лаборатории «Гений места» – это библиотеки с комфортным пространством, в которых обеспечен доступ к современным ресурсам, где все желающие могут пройти обучение, проявить способности, получить помощь при реализации своих инициатив в сфере культуры и искусств, – рассказала министр.
Феодосийская библиотека представила на конкурс проект по созданию медиапространства «Вслух!» для решения актуальных вопросов развития рекреационного и туристического потенциала города путем внедрения качественного медиаконтента.
Ленинская библиотека планирует создать на своей базе творческое сообщество читателей, увлеченных журналистикой.
По словам Татьяны Манежиной, в Республике Крым представителем регионального офиса проекта «Гений места» является Крымская республиканская библиотека для молодежи.
Напомним, с 2021 года участником проекта «Гений места» выступает Центральная детская библиотека имени Володи Дубинина города Керчи (в учреждении проводятся обучающие программы по востребованным креативным направлениям). В 2023 году в керченской библиотеке проведено свыше 40 мероприятий, которые посетили более 20 тысяч человек.
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