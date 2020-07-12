Две бутылки «вискаря» — ценой в два года колонии. Случай в Севастополе

В Севастополе участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в краже элитного алкоголя из магазина.

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился 47-летний сотрудник одного из городских супермаркетов. Он сообщил, что неизвестный тайком похитил две бутылки алкогольной продукции стоимостью около 4 000 рублей. На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции, который установил личность подозреваемого и задержал его. Злоумышленником оказался 21-летний местный житель, ранее судимый за кражи и мошенничество, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Установлено, что посетитель супермаркета, находясь в торговом зале, тайком похитил с прилавка две бутылки дорогостоящего алкоголя и скрылся. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.