«Единая Россия» победила в Севастополе: 56,45% голосов после обработки всех протоколов

Партия «Единая Россия» получила 56,45% голосов избирателей в Севастополе. Такие итоги голосования на выборах в Госдуму озвучила сегодня глава Севизбиркома Нина Фаустова.

«Единая Россия» — 56,45%», — сказала она.

По ее словам, это данные голосования по федеральному округу. По одномандатному округу победу одержала вице-спикер Заксобрания Татьяна Лобач. За нее отдали свои голоса 82 563 избирателей (для сравнения, у ближайшего конкурента Владимира Браковенко от КПРФ 18 696 голосов, данные предварительные но наглядные).

Я первоначально была заряжена на работу, хотела узнать проблемы севастопольцев, посетить каждый двор. И сегодня, подводя итоги, хочу огромное спасибо сказать севастопольцам за то, что меня поддержали. Одной командой «Единой России» мы будем работать на благо севастопольцев, — отметила Татьяна Лобач.

По данным ЦИК, 100% протоколов в Севастополе уже обработано.

Мы провели насыщенную, трудовую кампанию, и результаты совершенно ожидаемые. Явка на выборах в Севастополе составила 48,26%. Партия «Единая Россия» в городе-Герое уверенно побеждает. За неё проголосовали более 56% избирателей. Это уверенная победа, — прокомментировал результаты выборов секретарь СРО «Единой России», губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Также своими впечатлениями об этой кампании поделились участники предвыборной гонки Лариса Мельник и Дмитрий Белик (он, скорее всего, сохранит свое место в Госдуме).

Меня интересовал больше всего социальный блок, в ходе кампании я встречалась с коллективами врачей, педагогов, работников культуры. Детально изучила проблемы, которые их волнуют. Именно «Единая Россия» поддержала нас в стремлении воссоединиться с родиной в 2014 году. Авторитет Президента у нас очень велик. Поэтому севастопольцы поддерживают партию, — сказала депутат Совета Ленинского МО Лариса Мельник. Единая Россия» одержала очередную убедительную победу по нескольким причинам: мы партия Президента, мы партия реальных дел. Все, что обещаем, мы делаем. Люди это знают и за нас голосуют, у нас высокий уровень доверия, — подчеркнул депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.