Единовременные социальные выплаты не будут списывать за долги

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете автоматического списания единовременных социальных выплат в счет погашения задолженности. Соответствующие поправки были разработаны по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Ранее мы уже приняли законы, запрещающие взыскивать долги, например, с пенсий, алиментов, защитили минимальный гарантированный доход граждан от списания по исполнительному производству. Теперь мы распространим эти гарантии на единовременные социальные выплаты, — отметил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон защищает социальные выплаты граждан от списания по исполнительному производству.

Эта норма будет касаться не только разовых выплат, назначенных решением Президента или Правительства, но и других видов социальной помощи, в том числе новых пособий беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, — сказал Володин.

По его словам, банкам будет запрещено списывать долги с этих выплат, если только сам гражданин не решит направить их на погашение задолженности.

Даже если заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть социальные выплаты. Они должны быть перечислены ему в течение трех рабочих дней, — пояснил спикер Госдумы.

Положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.

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