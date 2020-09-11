Единый день голосования в стране – послезавтра, но в Севастополе выборы уже начались

Сегодня в Севастополе стартовали трехдневные выборы губернатора. С 11 по 13 сентября севастопольцы могут прийти на участки и проголосовать. Причем не только за губернатора, но и депутата Заксобрания города (по одномандатному округу №2) и муниципальных депутатов Нахимовского, Ленинского и Гагаринского районов.

Напомним, в списке кандидатов на пост губернатора шесть фамилий:

— врио губернатора Михаил Развожаев, выдвинутый от «Единой России».

— кандидат от ЛДПР Илья Журавлев,

— 73-летний Иван Ермаков от партии «Патриоты России»,

— кандидат от партии «Справедливая Россия» Александр Романович,

— Ярослав Яковенко от «Партии прогресса»,

— Александра Романенко от «Демократической партии России».

О времени и местах голосования. На свои участки горожане 11 сентября могут прийти с 14 до 20 часов. Но с самого утра (с 8:00) проходит голосование на придомовых и приравнённых к ним территориях («коронавирусное ноу-хау» этого года). Ну а 12 и 13 сентября голосование на всех городских участках проходит с 8 утра до 8 вечера.

Севастопольцы могут подать заявление о голосовании вне помещения или на дому – тогда представители избирательной комиссии придут по указанному адресу с урной для голосования и помогут соблюсти все формальности. Это можно сделать вплоть до 14 часов воскресенья, нужно обратиться в территориальные избиркомы. Право на это имеют те избиратели, которые не могут прийти или приехать в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимся).

На 1 июля 2020 года в Севастополе было зарегистрировано 321 797 избирателей. Открываются сегодня в городе 180 избирательных участков.