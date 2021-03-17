Еще один скандал, еще и с «ковид-протестным» содержанием, в правительстве Крыма

Не успели утихнуть страсти по поводу «непарламентского» высказывания министра культуры Крыма во время онлайн-совещания, как новый скандал в республиканском Совмине. На этот раз в его центре – вице-премьер Евгений Кабанов, или как говорят в таких случаях, человек похожий на него. Первоисточником официальной информации стало агентство «Интерфакс».

По информации СМИ, в конце февраля на борту самолета компании «Аэрофлот» рейсом из Москвы в Симферополь произошел инцидент: вице-премьер Кабанов летел в бизнес-классе, но игнорировал неоднократные требования бортпроводников надеть маску.

Зампреда Совмина Крыма передали полиции после приземления самолета. Покидая воздушное судно, он нецензурно выражался в адрес обслуживающих борт сотрудников авиакомпании, указано в копии документа, — сообщает «Итерфакс».

«Аэрофлот» написал письмо полпреду президента России в Южном федеральном округе Владимиру Устинову, с просьбой разобраться с чиовником-скандалистом и нарушителем масочного режима.

Копии документа, еще со скриншотом фото нашлись в соцсетях.

Скрины взяты ЗДЕСЬ в открытом доступе.

«Интерфакс» же не располагает подтверждением подлинности письма, агентство направило запрос в «Аэрофлот».

Вице-премьер РК Евгений Кабанов ситуацию пока не прокомментировал.

Глава РК Сергей Аксёнов подчеркнул, что считает недопустимым нарушение чиновниками введенных для всех правил.

Дисциплина для всех одинаковая…Чиновники еще должны пример показывать, — цитирует Аксёнова «Интерфакс».

Глава Крыма признал факт инцидента с «ковид-подтекстом»:

Детали не знаю. Знаю, что направлены материалы. Правоохранительные органы разберутся: если будет административная ответственность – скажут.

Интересно, что Евгений Кабанов уже «прокалывался» на несоблюдении масочного режима. Все это вылилось в скандал «местного масштаба» (подробности ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ). Но это дела минувшие, а ныне?

Поразмышляем?

Без видеодоказательств, по одному размытому скрину видим человека с маской на подбородке. Если он мгновение назад, извините, пил, ел, поправлял маску и т.д., ничего крамольного в этом нет. Официальных комментариев ни постпреда ЮФО, ни МВД пока нет. Инцидент произошел в конце февраля, сейчас… 17 марта. Почему «разгон» информации начался сейчас? Кто и с какой целью «слил» в соцсети копии запроса? Причин может быть несколько. И сопоставление со скандалом, связанным с министром культуры Новосельской. И очередной «наезд» на крымских чиновников, особенно остро воспринимаемый в годовщину Русской весны. И информация о возможном выдвижении Кабанова в Госдуму («по списку» от крымской «Единой России»). И, наконец, просто чья та «личная неприязнь», такое тоже не исключено. Иных вариантов объяснения очередной скандальной истории у мня нет.

Ну а вывод прост, он на все времена всем (не только крымским) политикам и чиновникам: не подставляйтесь сами, будьте сдержаннее и проще, помните, друзей у вас в разы меньше, чем недоброжелателей.

Егор Лиходеев.