Еще один скандал, еще и с «ковид-протестным» содержанием, в правительстве Крыма

Не успели утихнуть страсти по поводу «непарламентского» высказывания министра культуры Крыма во время онлайн-совещания, как новый скандал в республиканском Совмине. На этот раз в его центре – вице-премьер Евгений Кабанов, или как говорят в таких случаях, человек похожий на него. Первоисточником официальной информации стало агентство «Интерфакс».
По
Зампреда Совмина Крыма передали полиции после приземления самолета. Покидая воздушное судно, он нецензурно выражался в адрес обслуживающих борт сотрудников авиакомпании, указано в копии документа, — сообщает «Итерфакс».
«Аэрофлот» написал письмо полпреду президента России в Южном федеральном округе Владимиру Устинову, с просьбой разобраться с чиовником-скандалистом и нарушителем масочного режима.
Копии документа, еще со скриншотом фото нашлись в соцсетях.
Скрины взяты
Вице-премьер РК Евгений Кабанов ситуацию пока не прокомментировал.
Глава РК Сергей Аксёнов подчеркнул, что считает недопустимым нарушение чиновниками введенных для всех правил.
Дисциплина для всех одинаковая…Чиновники еще должны пример показывать, — цитирует Аксёнова «Интерфакс».
Глава Крыма признал факт инцидента с «ковид-подтекстом»:
Детали не знаю. Знаю, что направлены материалы. Правоохранительные органы разберутся: если будет административная ответственность – скажут.
Интересно, что Евгений Кабанов уже «прокалывался» на несоблюдении масочного режима. Все это вылилось в скандал «местного масштаба» (подробности ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ). Но это дела минувшие, а ныне?
Поразмышляем?
Без видеодоказательств, по одному размытому скрину видим человека с маской на подбородке. Если он мгновение назад, извините, пил, ел, поправлял маску и т.д., ничего крамольного в этом нет. Официальных комментариев ни постпреда ЮФО, ни МВД пока нет. Инцидент произошел в конце февраля, сейчас… 17 марта. Почему «разгон» информации начался сейчас? Кто и с какой целью «слил» в соцсети копии запроса? Причин может быть несколько. И сопоставление со скандалом, связанным с министром культуры Новосельской. И очередной «наезд» на крымских чиновников, особенно остро воспринимаемый в годовщину Русской весны. И информация о возможном выдвижении Кабанова в Госдуму («по списку» от крымской «Единой России»). И, наконец, просто чья та «личная неприязнь», такое тоже не исключено. Иных вариантов объяснения очередной скандальной истории у мня нет.
Ну а вывод прост, он на все времена всем (не только крымским) политикам и чиновникам: не подставляйтесь сами, будьте сдержаннее и проще, помните, друзей у вас в разы меньше, чем недоброжелателей.
Егор Лиходеев.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..