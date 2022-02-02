Евпатории пообещали пять миллиардов рублей на развитие инфраструктуры

Ежегодно в Евпатории планируется обустраивать до 100 придомовых территорий.

Глава РК Сергей Аксёнов в ходе совещания о проблемных вопросах Евпатории сообщил, что в 2023 – 2024 годах город получит более 5 млрд. рублей на развитие инфраструктуры.

Ну а в этом году Евпатория получит 371 млн рублей на дорожное строительство. Кроме того, в рамках финансирования развития инфраструктуры в муниципалитете в 2023 – 2024 годах предусмотрено обустройство придомовых территорий.

Перед Республикой стоит задача делать 100 придомовых территорий в Евпатории ежегодно. Средства есть, необходимо найти подрядчиков, которые способны выполнить поставленный объем работ, — добавил Аксёнов.

Еще одна новость — до 1 апреля должны быть возобновлены работы по реконструкции набережной имени Терешковой.

При выборе подрядчика необходимо обратить внимание на возможность выполнения последним большого объема работ в максимально короткие сроки, — подчеркнул Глава Крыма.

В ходе обсуждения проблемы водоотведения Сергей Аксёнов сообщил, что Министерством финансов РФ согласовано выделение 55 млн. рублей для ГУП РК «Вода Крыма».

Средства пойдут на оказание помощи в вывозе жидких бытовых отходов многодетным и малообеспеченным семьям, ветеранам, инвалидам – льготным категориям граждан, дома которых не подключены к центральной канализации, — уточнил Глава Республики.

Кроме того, в Крыму до конца 2023 года планируется привести остановочные павильоны к единому стандарту.

Благодаря решениям, которые принимает Президент, у нас есть достаточно средств, чтобы обновить остановки общественного транспорта и привести их к одному архитектурному типу, — добавил Глава РК.

Также Сергей Аксёнов поручил министерству внутренней политики, информации и связи РК совместно с главами администраций городов и районов в течение месяца после итогового совещания по проблемным вопросам в каждом муниципалитете размещать на портале Правительства РК план проведения строительных и ремонтных работ, с учетом приоритетности, на каждом из посещенных объектов.

Глава Республики напомнил, что вопросы, не требующие финансирования, во всех городах и районах должны решаться на месте при участии депутатского корпуса и муниципальных органов власти, без привлечения крымского Совмина.

Еще Аксёнов сообщил, что евпаторийцы и жители прилегающих регионов, которым назначен курс химиотерапии, с февраля могут получать лечение на дневном стационаре на базе евпаторийской поликлиники.

Также в ходе совещания обсуждались вопросы санитарной очистки, организации работы общественного транспорта, регулирования и мониторинга цен на продовольственные товары, оказания медицинских услуг, увеличения доходной части бюджета муниципального образования, а также выполнения ранее данных поручений.

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