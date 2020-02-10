Евпатория — город с благоприятным инвестиционным климатом

Администрация Евпатории заняла третье место в ежегодном рейтинге среди 25 муниципальных образований Республики Крым за деятельность по созданию инвестиционной привлекательности, развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата.

Составление рейтинга проводилось учетом информации, предоставленной администрациями муниципальных образований Республики Крым, и опросов населения о состоянии конкурентной среды в 2018 году. В Евпатории методом интервью опросили 52 субъекта хозяйствования и 95 потребителей товаров, работ и услуг муниципального образования, — сообщили в Отделе по связям с общественностью и СМИ Евпатории.



Наибольшее количество баллов набрали городской округ Алушта и город Саки с суммарным количеством по всем показателям 66 баллов. На втором месте Красногвардейский район — 64 балла и городской округ Евпатория — 58,5 баллов.