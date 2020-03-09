Евпатория присоединится к Всероссийской акции «Сад памяти»

Этой весной Евпатория примет участие во Всероссийской акции «Сад памяти». Акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В память о 27 миллионах погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов организаторы предлагают посадить весной этого года 27 миллионов деревьев.

Высадка деревьев будет осуществляться в черте городов и за пределами, на площадках школ и вузов как символ памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Символично, что стартует акция «Сад памяти» в Крыму 18 марта, эта дата является знаковой для всех крымчан. Первые посадки деревьев организаторы акции намерены провести на территории городов-героев, затем к акции присоединятся жители городов воинской славы и городов трудовой доблести и славы. Массовые посадки в большинстве субъектов Российской Федерации и в странах СНГ намечены на 7-10 мая. Завершится акция «Сад памяти» 22 июня, — сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории.