В рамках проекта «URBANблогер» Евпаторию посетили начинающие крымские блогеры. Акцию организовал Центр управления регионом РК при поддержке АНО «Дом молодежи» и республиканского Центра развития городской среды. Основная цель проекта — наладить оперативную коммуникацию жителей и муниципалитетов при благоустройстве общественных пространств городов.

В Евпатории крымские блогеры посетили парк на улице Кирова и Улицу детства, реконструкция которых была выполнена ранее в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«URBANблогер» направлен на популяризацию федерального проекта, который призван сделать города более комфортными для жителей, повысить индекс качества городской среды и вовлечь граждан в процесс благоустройства городов.

В настоящее время блогерство постепенно становится профессией и инфлюенсеры могут стать отличным каналом коммуникации людей и представителей власти. Поэтому было особенно важно провести тур в рамках проекта «ФКГС» по благоустроенным территориям Крыма, чтобы люди через блогеров увидели и поняли, как важно иметь активную гражданскую позицию и принимать участие в опросах и голосованиях, что это отразится на дальнейших изменениях родного города, — подчеркнула куратор SMM блока Центра управления регионом РК Анна Колесникова.

По ее словам, молодым блогерам очень понравилась Евпатория, особенно Улица детства, где могут проводить свой досуг люди любых возрастов, место, где можно почувствовать себя безопасно, территория чистая, тут приятно находится.

Напомним, Евпатория принимает участие во всероссийском рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке в 2022 году. Голосование стартовало 26 апреля и продлится до 30 мая. Отдать свой голос за выбранную общественную территорию может каждый гражданин, достигший 14 лет.

Территории для голосования:

парк Приморский, расположенный по адресу: пгт. Новоозерное, ул. Парковая, 2 этап;

парк культуры и отдыха по ул. И. Франко, 2 этап;

общественная территория в мкр. Исмаил-Бей, вдоль ул. Кирюшина, 2 этап;

набережная Лазурная, 2 этап;

общественная территория, расположенная по адресу: г. Евпатория, вдоль ул. Чапаева.

Фото: отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории.