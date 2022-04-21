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Финал Кубка Крымского футбольного союза пройдет 9 мая в Симферополе
Фото: пресс-служба КФС

Финал Кубка Крымского футбольного союза пройдет 9 мая в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:08 21.04.2022

Определено время и место проведения финального матча розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза сезона-2021/22. Решающий поединок, в котором сыграют «Рубин Ялта» и бахчисарайский «Кызылташ», пройдет 9 мая 2022 года в Симферополе. Соответствующее решение принял Президиум КФС. Номинальным хозяином поля будет ялтинская команда.

Как сообщает пресс-служба КФС, финальный матч пройдет на поле Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Крым (стадион «Локомотив»). Начало игры в 15 часов. Вход свободный.

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Отметим, что совсем недавно (17 апреля) эти же команды встречались в рамках 20-го тура крымской Премьер-лиги. Сильнее были бахчисарайцы. «Кызылташ» тогда победил «Рубин» со счетом 3-1.

В полуфиналах (игрались по два матча – дома и в гостях) «Рубин Ялта» оказался сильнее скворцовского «Гвардейца» (0-2 и 3-1, а по пенальти 3-2), ну а «Кызылташ» одолел «Евпаторию» (3-1 и 2-1).


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