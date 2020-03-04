Финишный слой асфальтобетона на трассе «Таврида» укладывают круглосуточно

Теплая погода позволила начать круглосуточную укладку третьего слоя асфальтобетона на подготовленных участках трассы. При хорошей погоде работы будут идти безостановочно. Сейчас укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ведется на втором и пятом этапах «Тавриды». Об этом сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

Напомним, что трасса «Таврида» — это главная дорожная стройка полуострова протяженностью более 250 км от Керчи до Севастополя. Строительство разделено на семь этапов, шесть из которых проходят по территории Республики Крым, а седьмой находится в административных границах Севастополя. Второй этап – это участок строящейся автодороги протяженностью 50 км от поселка Приморский до села Льговское в Кировском районе Крыма. Пятый этап идет в обход Симферополя, стыкуясь с автодорогой «Дубки – Левадки» и переходя по ней в шестой этап «Тавриды» в Бахчисарайском районе.

Асфальтобетон для строительства выпускается на пяти асфальтобетонных заводах, которые АО «ВАД» установило в Крыму. Они расположены в районе Керчи, Батального, Старого Крыма, Цветочного и Севастьяновки, что позволяет поставлять смесь на любые участки, не допуская ее остывания. На сегодняшний день уложено более 2,3 млн тонн продукции.

Состав асфальтобетонной смеси разработан в лаборатории по методологии функционально-объемного проектирования с учетом климатических условий на полуострове за последние 20 лет, существующей и перспективной транспортной нагрузки. Это позволяет подобрать оптимальный состав для каждого из участков строительства, поэтому асфальтобетон «Тавриды» обладает повышенной износостойкостью и сопротивляемостью к колееобразованию.

На сегодняшний день общая готовность «Тавриды» составляет 85%, движение по четырем полосам автодороги от Керчи до Севастополя запустят в сентябре. Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.

Фото и видео: пресс-служба АО «ВАД».