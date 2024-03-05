ФК «Рубин Ялта» возможно станет городской командой

Сейчас рассматривается возможность вхождения администрации в состав учредителей ФК «Рубин Ялта». Как пояснила глава администрации Ялты Янина Павленко, такое предложение поступило от действующего учредителя. Клуб тем самым сможет сосредоточиться только на будущих победах.
А город, в свою очередь, усовершенствовать детско-юношеский спорт. Высококвалифицированные специалисты будут принимать непосредственное участие в воспитании футбольных талантов. Также обговаривается реализация проектов по улучшению спортивной инфраструктуры. Уверена, у нашего спортивного города есть все, чтобы прославиться еще и как футбольная столица Крыма, — цитирует пресс-служба администрации Янину Павленко.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: футбол в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: футбол в Крыму