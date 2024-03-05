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ФК «Рубин Ялта» возможно станет городской командой
фото: пресс-служба администрации Ялты

ФК «Рубин Ялта» возможно станет городской командой

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:56 05.03.2024

Сейчас рассматривается возможность вхождения администрации в состав учредителей ФК «Рубин Ялта». Как пояснила глава администрации Ялты Янина Павленко, такое предложение поступило от действующего учредителя. Клуб тем самым сможет сосредоточиться только на будущих победах.

А город, в свою очередь, усовершенствовать детско-юношеский спорт. Высококвалифицированные специалисты будут принимать непосредственное участие в воспитании футбольных талантов. Также обговаривается реализация проектов по улучшению спортивной инфраструктуры. Уверена, у нашего спортивного города есть все, чтобы прославиться еще и как футбольная столица Крыма, — цитирует пресс-служба администрации Янину Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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