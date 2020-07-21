ФК "Севастополь" лишился главного тренера. Станислав Гудзекевич уходит, но... не уходит

В отставку главный тренер ФК «Севастополь» Станислав Гудзикевич подал после воскресного поражения своей команды от ялтинского «Инкомспорта» (2:4).

Генеральный директор клуба Валерий Чалый с пониманием отнесся к решению наставника команды и после совещания с тренерским штабом команды принял отставку Станислава Гудзикевича. Ему предложена должность руководителя детской секции клуба, с чем он согласился. Руководство клуба благодарит Станислава Александровича за проделанную в течение двух лет работу, за выигранные командой трофеи – Чемпионство ПЛ и Кубок КФС сезона 2018/19 гг. и желает успеха в деле воспитания подрастающего футбольного поколения для ФК «Севастополь», — отмечает пресс-служба ФК «Севастополь».

В ФК также сообщили, что кандидатура нового главного тренера ФК «Севастополь» будет рассмотрена и утверждена в ближайшее время.

фото: пресс-служба ФК «Севастополь»