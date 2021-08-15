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«Верево Сити»
 ФК "Севастополь" стал обладателем Суперкубка Крымского футбольного союза-2021

ФК «Севастополь» стал обладателем Суперкубка Крымского футбольного союза-2021

Опубликовал: CrimeaPRESS в Спорт в Крыму 21:06 15.08.2021

14 августа в Севастополе состоялась первая игра нового футбольного сезона-2021/22. В матче за Суперкубок Крымского футбольного союза-2021 сошлись действующий чемпион Премьер-лиги – ФК «Севастополь» и обладатель Кубка КФС – скворцовский «Гвардеец».

 ФК "Севастополь" стал обладателем Суперкубка Крымского футбольного союза-2021

Уже на третьей минуте матча севастопольцы вышли вперед: ошибкой голкипера «Гвардейца» Мухарбека Бураева воспользовался Артур Айметдинов.

 ФК "Севастополь" стал обладателем Суперкубка Крымского футбольного союза-2021

Отыгрались футболисты из Скворцово лишь в концовке матча. На 81-й минуте после передачи в штрафную Петра Опарина отличился Амет Дугу – 1:1.

 ФК "Севастополь" стал обладателем Суперкубка Крымского футбольного союза-2021

Так как в основное время матча победитель не был выявлен, команды определили сильнейшего в серии послематчевых пенальти, где более удачливыми оказались севастопольцы – 5:3.

 ФК "Севастополь" стал обладателем Суперкубка Крымского футбольного союза-2021

Статистические данные матча — ЗДЕСЬ.

 ФК "Севастополь" стал обладателем Суперкубка Крымского футбольного союза-2021

В торжественной церемонии награждения команд приняли участие министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова и президент КФС Юрий Ветоха.

 ФК "Севастополь" стал обладателем Суперкубка Крымского футбольного союза-2021

Напомним, что матчи первого тура VII чемпионата ПЛ КФС пройдут 21 и 22 августа.

 ФК "Севастополь" стал обладателем Суперкубка Крымского футбольного союза-2021

В субботу, 21 августа, сыграют: «Кызылташ» – «Океан» и «Гвардеец» – «Севастополь». А в воскресенье, 22 августа, состоятся игры «ТСК-Таврия» – «Алустон-ЮБК» и «Евпатория» – «Рубин Ялта».

 ФК "Севастополь" стал обладателем Суперкубка Крымского футбольного союза-2021

Фото: КФС.

ФК "Севастополь" стал обладателем Суперкубка Крымского футбольного союза-2021

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