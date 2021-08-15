 ФК "Севастополь" стал обладателем Суперкубка Крымского футбольного союза-2021

14 августа в Севастополе состоялась первая игра нового футбольного сезона-2021/22. В матче за Суперкубок Крымского футбольного союза-2021 сошлись действующий чемпион Премьер-лиги – ФК «Севастополь» и обладатель Кубка КФС – скворцовский «Гвардеец».

Уже на третьей минуте матча севастопольцы вышли вперед: ошибкой голкипера «Гвардейца» Мухарбека Бураева воспользовался Артур Айметдинов.

Отыгрались футболисты из Скворцово лишь в концовке матча. На 81-й минуте после передачи в штрафную Петра Опарина отличился Амет Дугу – 1:1.

Так как в основное время матча победитель не был выявлен, команды определили сильнейшего в серии послематчевых пенальти, где более удачливыми оказались севастопольцы – 5:3.

Статистические данные матча — ЗДЕСЬ .

В торжественной церемонии награждения команд приняли участие министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова и президент КФС Юрий Ветоха.

Напомним, что матчи первого тура VII чемпионата ПЛ КФС пройдут 21 и 22 августа.

В субботу, 21 августа, сыграют: «Кызылташ» – «Океан» и «Гвардеец» – «Севастополь». А в воскресенье, 22 августа, состоятся игры «ТСК-Таврия» – «Алустон-ЮБК» и «Евпатория» – «Рубин Ялта».

Фото: КФС.