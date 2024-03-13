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Сергей Аксёнов – о завершении реконструкции набережной имени Терешковой

Сергей Аксёнов – о завершении реконструкции набережной имени Терешковой

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:09 13.03.2024

Глава Республики высоко оценил итоговый результат работ.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в рамках рабочей поездки в городской округ Евпатория ознакомился с результатом реконструкции набережной имени В.В. Терешковой и прилегающего сквера имени Д.Л. Караева и проведенных берегозащитных работ.

Сергей Аксёнов – о завершении реконструкции набережной имени Терешковой

В ходе работ по реконструкции объекта подрядная организация установила светомузыкальный сухой фонтан, детские площадки, скамьи, урны и уличные фонари. На всем протяжении набережной сформирован защитный галечный пляж, а также организована работа ливневой канализации и системы видеонаблюдения. Помимо этого, были реконструированы и установлены четыре ротонды и скульптурная композиция писателю Борису Балтеру «До свидания, мальчики».

Сергей Аксёнов – о завершении реконструкции набережной имени Терешковой

Сергей Аксёнов отметил, что открытия набережной с нетерпением ждали все евпаторийцы.

Сергей Аксёнов – о завершении реконструкции набережной имени Терешковой

Выполнение строительно-монтажных работ затянулось по субъективным причинам, однако подрядной организации, ГКУ «Инвестстрой Республики Крым», администрации города удалось стабилизировать ситуацию и завершить процесс, – сказал Глава РК и дал высокую оценку итоговому результату реконструкции.

Сергей Аксёнов – о завершении реконструкции набережной имени Терешковой

В свою очередь, Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов подчеркнул, что благодаря проведенной реконструкции набережной был создан новый курортный облик Евпатории. Работа по этому направлению будет продолжена по всему Крыму.

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Сергей Аксёнов – о завершении реконструкции набережной имени Терешковой

Представители городской власти поблагодарили Президента Российской Федерации Владимира Путина и руководство республики за реализацию проекта, работы по которому велись в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». В соответствии с поручением Сергея Аксёнова особое внимание будет уделено вопросам содержания, санитарной очистки и уборки территории набережной и сквера.

Сергей Аксёнов – о завершении реконструкции набережной имени Терешковой

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.

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