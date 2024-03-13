Сергей Аксёнов – о завершении реконструкции набережной имени Терешковой

Глава Республики высоко оценил итоговый результат работ.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в рамках рабочей поездки в городской округ Евпатория ознакомился с результатом реконструкции набережной имени В.В. Терешковой и прилегающего сквера имени Д.Л. Караева и проведенных берегозащитных работ.

В ходе работ по реконструкции объекта подрядная организация установила светомузыкальный сухой фонтан, детские площадки, скамьи, урны и уличные фонари. На всем протяжении набережной сформирован защитный галечный пляж, а также организована работа ливневой канализации и системы видеонаблюдения. Помимо этого, были реконструированы и установлены четыре ротонды и скульптурная композиция писателю Борису Балтеру «До свидания, мальчики».

Сергей Аксёнов отметил, что открытия набережной с нетерпением ждали все евпаторийцы.

Выполнение строительно-монтажных работ затянулось по субъективным причинам, однако подрядной организации, ГКУ «Инвестстрой Республики Крым», администрации города удалось стабилизировать ситуацию и завершить процесс, – сказал Глава РК и дал высокую оценку итоговому результату реконструкции.

В свою очередь, Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов подчеркнул, что благодаря проведенной реконструкции набережной был создан новый курортный облик Евпатории. Работа по этому направлению будет продолжена по всему Крыму.

Представители городской власти поблагодарили Президента Российской Федерации Владимира Путина и руководство республики за реализацию проекта, работы по которому велись в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». В соответствии с поручением Сергея Аксёнова особое внимание будет уделено вопросам содержания, санитарной очистки и уборки территории набережной и сквера.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.