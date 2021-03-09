Форосский парк – диалог «со скрипом»

Сегодня в Форосском парке было жарко.

Глава Крыма Сергей Аксёнов повторно посетил парк-памятник садово-паркового искусства «Форосский» и лично пообщался с представителями общественности и жителями пгт. Форос. Он заслушал доклады профильных министров, руководителей соответствующих служб о принятых мерах по ранее данным поручениям.

Власти уверяют: стройка детского лагеря в Форосском парке – вполне законная. Застройщик готов на компромиссы. Местные жители настаивают на остановке стройки. Диалог не слишком продвигается, но и даже его полное отсутствие не остановит стройку.

Эмоции накаляются. Глава Крыма Сергей Аксёнов сегодня достаточно жестко ответил общественникам:

Здесь все уже утверждено и ничего не изменится. Я решения свои не меняю. Этажность соответствует нормам законодательства. Разобрались все, включая прокуратуру республики. Ничего не нарушено, и я на поводу ни у кого идти не буду.

В то же время Аксёнов заявил о том, что территорию в Форосском парке под ограждение забором уменьшили в два раза, максимально приблизив её к зданиям и сооружениям. Теперь для стройки ограждено около 3 га вместо 7,8 га.

По уменьшению территории, которая должна была быть за забором: в два раза уменьшит застройщик территорию — до 3 га. Практически приблизит ее непосредственно к зданиям и сооружениям, — сказал Глава РК.

Какие еще «пряники» предложены защитникам парка.

Пляжи санатория «Форос» будут благоустроены и останутся открытыми для общего посещения.

Все пляжи санатория «Форос» благоустраиваются и остаются открытыми. У «Фороса» восемь карт пляжей, они их дополнительно благоустроят, в том числе элементами инвентаря и всем остальным… Плюс здесь есть пляжи «Зеленый», «Тихая бухта», «Холодный». Вот «Холодный» не имел пользователя – мы сегодня на нем были, в принципе его можно благоустроить, мы обговорили, кто и как это может сделать. У «Тихой бухты» и «Зеленого» пользователи есть. С благоустройством можно кое-что сделать, чтобы было лучше, — рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Территория Форосского парка останется открытой и для местных, и для туристов. Усадьба Кузнецова в парке останется исключительно музейным объектом.

В самом поселке Форос будет отремонтировано здание местного клуба. На это выделяется 17 млн. рублей из республиканского бюджета. Еще сюда по графику будут приезжать врачи – узкие специалисты. Главная дорога, ведущая к поселку, внесена в список дополнительного ремонта дорог, который запланирован на 2021 год, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

В ходе встречи было озвучено, что в Форосе установят бюст герою обороны Севастополя Александру Терлецкому. Главное, комплекс, из-за строительства которого возмущаются жители, будет использоваться как детский лагерь, а не в каких-либо иных целях. Кроме того, в парке подрядчик и застройщик компенсируют поврежденные при строительстве деревья по уже не раз озвученной схеме «один к пяти».

И это еще не все. Власти обещают решать социальные проблемы, накопившиеся в Форосе.

Все требования законодательства при строительстве детского оздоровительного центра на территории Форосского парка соблюдены в полном объеме. В прошлый раз оставил номер телефона членам инициативной группы, готов лично по каждому вопросу дать развернутые пояснения. Кто хочет реальных решений проблемных вопросов, — формулируют и излагают свои просьбы, а не паразитируют на политической повестке. Напоминаю, что читаю все обращения, поступающие на личные страницы в социальных сетях, — сказал сегодня Глава Республики.

«Пряники» пока не приняты.

Как мы и говорили, диалог идет «со скрипом». Жители Фороса не верят в «компенсационную высадку» деревьев и просто хотят остановить стройку в парке. Активисты подготовили второе обращение к Президенту РФ и Главе Крыма, которое и зачитали на встрече с Аксёновым. Лейтмотив прост: «запретить размещение детской спортивной базы в историческом парке Фороса».

Еще активисты требуют проведения новых общественных слушаний по проекту строительства. Общественники выразили недоверие минприроды Крыма. По мнению общественников, именно региональные приказы о внесении изменений в положения о крымских парках-памятниках позволили узаконить строительные работы в зонах региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В обращении также содержится призыв аннулировать все приказы республиканского министерства экологии и природных ресурсов, позволяющие стройку в ООПТ.

История явно далека от финала.

Фото: пресс-служба Главы РК.