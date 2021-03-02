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Форосский парк: крымчане обратились к Президенту России, в Кремле обещали разобраться
Фото: ВК, ЭКО–КЛУБ СЕВАСТОПОЛЬ

Форосский парк: крымчане обратились к Президенту России, в Кремле обещали разобраться

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:53 02.03.2021

Крымчане обратились к президенту России с просьбой остановить застройку Форосского парка. История вопроса – в нашей подборке.

Нас, общественность, сейчас никто не слышит. Мы просим вашего вмешательства для немедленной остановки строительства в парковой зоне, – уверяют жители Южнобережья.

Видеообращение доступно в соцсетях и на YouTube.

Общественники также просят Владимира Путина проверить минэкологии Крыма, чиновники которого «ущемили интересы особо охраняемых природных территорий в пользу застройщиков«.

Интересно, что накануне министерство экологии и природных ресурсов РК распространило сообщение о том, что вход на территорию Форосского парка будет оставаться свободным.

В настоящее время подготовлен проект приказа о внесении изменений в положение о Парке, которым исключены пункты, регламентирующие режим посещения и лимиты рекреационной нагрузки на территорию Парка. Указанный проект, в настоящее время проходит процедуру согласования, после которой будет принят в установленном порядке. Вход на территорию Парка будет оставаться свободным для посетителей, — говорится в сообщении министерства.

Однако стройка на территории Форосского парка продолжается. Вероятно, в проблеме придется действительно разбираться Администрации Президента.

Кремль обратит внимание на жалобы на вырубку деревьев в крымском парке «Форос» и задаст вопросы руководству региона. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь Главы государства Дмитрий Песков.

Я, честно говоря, не видел такого обращения, и ничего про него не слышал. Мне неизвестно, чтобы эта тема докладывалась президенту, но, безусловно, это очень важно, мы обратим на это внимание, мы зададим вопросы руководству Крыма, — сказал Песков.

 

 

Форосский парк: крымчане обратились к Президенту России, в Кремле обещали разобраться

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