ФСБ провела выемку документов из-за повреждения Митридатских лестниц в Керчи

Сотрудники ФСБ произвели выемку документов у заказчиков реконструкции Митридатских лестниц в Керчи после появления трещин и сколов на ступенях. Об этом сообщил министр строительства РК Карлен Петросян. По его словам, установлено нарушение целостности финишного покрытия на Митридатских лестницах. Речь идёт о трещинах в облицовочном камне.

Профильным министерством и силами подведомственной организации проведён осмотр. Установлено, что данные трещины не влияют на конструктивные и иные характеристики безопасности объекта. По предварительным данным их возникновение могло быть обусловлено влиянием атмосферных осадков. Однако, в настоящее время продолжаются обследования, лабораторные испытания и технические экспертизы, — прокомментировал ситуацию Карлен Петросян.

Он заверил, что устранение недостатков на объекте ведётся в рамках гарантийных обязательств. Поэтому подрядная организация, выполнявшая работы на Митридатских лестницах, по завершении обследований будет приводить объект в соответствие техническим регламентам.

Тем не менее свою проверку затеяло ФСБ.

В настоящее время правоохранительные органы активно занимаются этим вопросом, Федеральная служба безопасности. Документы у заказчика изъяли. И Министерство культуры РФ с привлечением сотрудников министерства внутренних дел проводит технические экспертизы на этом объекте, — отметил крымский министр.

Материалы изучат специалисты. Выводы будут сделаны после дополнительных обследований и лабораторных испытаний.

Фото: KERCH.COM.RU

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