Газоснабжение в доме 76-летнего пенсионера восстановили после вмешательства прокуратуры Евпатории

Прокуратура Евпатории по обращению 76-летнего местного жителя провела проверку исполнения требований законодательства при предоставлении коммунальных услуг. Установлено, что в декабре 2021 года сотрудниками территориального подразделения ГУП РК «Крымгазсети» прекращена подача газа в жилой дом, где проживает пожилой мужчина.

Основанием для отключения газоснабжения послужило отсутствие договора на данный вид услуг с ресурсоснабжающей организацией в связи со смертью собственника жилого дома и необходимостью оформления наследственных документов. При этом пенсионер проживал и был зарегистрирован в домовладении, а документы, необходимые для наследования домовладения, находились на оформлении у нотариуса. В связи с этим прокурор в адрес ГУП РК «Крымгазсети» внес представление, — сообщили в надзорном ведомстве.