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Газоснабжение в доме 76-летнего пенсионера восстановили после вмешательства прокуратуры Евпатории

Газоснабжение в доме 76-летнего пенсионера восстановили после вмешательства прокуратуры Евпатории

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 19:49 26.01.2022

Прокуратура Евпатории по обращению 76-летнего местного жителя провела проверку исполнения требований законодательства при предоставлении коммунальных услуг. Установлено, что в декабре 2021 года сотрудниками территориального подразделения ГУП РК «Крымгазсети» прекращена подача газа в жилой дом, где проживает пожилой мужчина.

Основанием для отключения газоснабжения послужило отсутствие договора на данный вид услуг с ресурсоснабжающей организацией в связи со смертью собственника жилого дома и необходимостью оформления наследственных документов. При этом пенсионер проживал и был зарегистрирован в домовладении, а документы, необходимые для наследования домовладения, находились на оформлении у нотариуса. В связи с этим прокурор в адрес ГУП РК «Крымгазсети» внес представление, — сообщили в надзорном ведомстве.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, права пенсионера восстановлены, газоснабжение жилого дома восстановлено.

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