Глава администрации Евпатории опроверг информацию об «интересе прокуратуре» и своем увольнении

Глава администрации Евпатории Роман Тихончук опроверг информацию об обысках из-за его причастности к бизнесу и заявил, что готов бороться за свое честное имя. Об этом пишет РИА Новости Крым .

Ранее РИА Новости (со ссылкой на источник в городском совете Евпатории) сообщало о том, что прокуратура вынесла представление о снятии его с должности в связи с утратой доверия. Якобы в ходе обыска дома у Тихончука изъяли компьютер с документами, подтверждающими, что тот руководит фирмой, «обеспечивающей крымские здравницы всем необходимым«.

Эта информация действительности не соответствует. Компьютеры изымали в рамках других мероприятий, другого дела, по которому якобы я свидетель. А бизнесом я не занимаюсь с апреля 2019 года. Поэтому это все, как по мне, выдумка. И за свое честное имя готов бороться и с прокуратурой в том числе, – сказал Тихончук в комментарии РИА Новости Крым.

Он отметил, что никогда не скрывал, что занимался бизнесом на протяжении 25 лет. Но подчеркнул, что все права на должность и управление бизнесом передал.

Рассказывать мне, что я через аффилированных лиц продолжил заниматься бизнесом – это не соответствует действительности, и я это докажу, – сказал Тихончук. — Это за уши притянутая история. Кому выгодно не знаю, ни вникал пока. Я в представительном органе был 19 лет депутатом, и два с половиной года – главой администрации. Я с двадцати четырех лет борюсь за интересы людей и процветание нашего города, если кто-то каким-то образом хочет опорочить имя мое или Олеси Викторовны (Харитоненко — ред.), мы будем идти до конца и бороться. Я за собой никакой вины перед законом не чувствую.

Он также отметил, что ему ничего не известно о том, что комиссия горсовета поддержала прокурора и депутаты намерены голосовать за снятие его с должности на сессии 22 октября.

Нет, я не знаю такой информации. Я знаю ровно противоположную. Это была только первичная комиссия, которая принимает и рассматривает документы по представлению прокурора. Еще никаких выводов комиссия не делала, потому еще даже не состоялась, — сказал Роман Тихончук.

По его словам, на следующей неделе должна состоятся комиссия, на которой он будет предоставлять свои объяснения. Что касается материалов, представленных прокуратурой депутатам, то с ними он еще не ознакомился.