Глава администрации Симферополя – об «острых вопросах» и поручениях Аксёнова

Завтра в городе появится новый автобусный маршрут.

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов подвел итоги первых контрольных выездов в микрорайоны города вместе с Главой РК Сергеем Аксёновым. По его словам, наиболее актуальные вопросы – благоустройство дворовых территорий, установка детских и спортивных площадок, ремонт дорожного покрытия и транспортная доступность.

По согласованию с Главой Республики, Валентин Демидов дал поручение о разработке документации по комплексному благоустройству ряда дворовых территорий. Процесс проектирования будет основан на итогах проведения общих собраний собственников жилья. По ремонту дорог также были обозначены сроки.

В части транспортного сообщения Сергей Валерьевич поставил задачу совестно с депутатами провести мониторинг работы перевозчиков в вечернее время. Кроме того, для улучшения транспортной доступности улиц Маршала Жукова, Героев Сталинграда, Маршала Василевского с этой пятницы планируем запустить маршрут № 90, который пройдёт через микрорайон Украинка к железнодорожному вокзалу и далее к Московскому кольцу, – проинформировал глава администрации Симферополя.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.