Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Глава администрации Симферополя – об «острых вопросах» и поручениях Аксёнова

crimeapress_news

реклама в крыму
Глава администрации Симферополя – об «острых вопросах» и поручениях Аксёнова

Глава администрации Симферополя – об «острых вопросах» и поручениях Аксёнова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:20 29.04.2021

Завтра в городе появится новый автобусный маршрут.

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов подвел итоги первых контрольных выездов в микрорайоны города вместе с Главой РК Сергеем Аксёновым. По его словам, наиболее актуальные вопросы – благоустройство дворовых территорий, установка детских и спортивных площадок, ремонт дорожного покрытия и транспортная доступность.

Глава администрации Симферополя – об «острых вопросах» и поручениях Аксёнова

По согласованию с Главой Республики, Валентин Демидов дал поручение о разработке документации по комплексному благоустройству ряда дворовых территорий. Процесс проектирования будет основан на итогах проведения общих собраний собственников жилья. По ремонту дорог также были обозначены сроки.

В части транспортного сообщения Сергей Валерьевич поставил задачу совестно с депутатами провести мониторинг работы перевозчиков в вечернее время. Кроме того, для улучшения транспортной доступности улиц Маршала Жукова, Героев Сталинграда, Маршала Василевского с этой пятницы планируем запустить маршрут № 90, который пройдёт через микрорайон Украинка к железнодорожному вокзалу и далее к Московскому кольцу, – проинформировал глава администрации Симферополя. 

Глава администрации Симферополя – об «острых вопросах» и поручениях Аксёнова

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Глава администрации Симферополя – об «острых вопросах» и поручениях Аксёнова

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.