Глава администрации Симферополя Валентин Демидов ответит на вопросы горожан в режиме онлайн

Прием граждан в Instagram – что-то новенькое.

В среду, 17 ноября, глава администрации Симферополя Валентин Демидов пообщается с горожанами в прямом эфире в Instagram. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Во время пандемии не рекомендуется проводить личные приемы с большим количеством людей и собираться для масштабных обсуждений. Поэтому предлагаю новый формат нашего взаимодействия. В среду, 17 ноября на этой странице я выйду в прямой эфир, чтобы пообщаться с вами, и дам ответы на проблемные вопросы, которые у вас накопились, — написал Демидов.

Также он предложил симферопольцам оставлять свои вопросы под постом, чтобы более детально подготовиться к общению. В настоящее время главе администрации поступило более 100 сообщений. Скажем так, уже никакого эфирного времени не хватит даже на эту сотню.

Тематика жалоб, обращений, вопрос – обширна: от дорожных знаков до транспорта, от прививок до пенсий, от цен до ремонта, от проблем ЖКХ до «личного». Вот несколько примеров (орфография и пунктуация сохранены):

Скажите пожалуйста когда начнут контролировать процесс по снижению цен на овощи и продукты Крымского производства. Остро стоит вопрос строительства школы в районе улицы Луговая! Когда начнётся строительство? Слушать о том, что «Мы сейчас разберемся, судемся и ищем старого подрядчика, который поступил не добросовестно, обманул нас и украл деньги и т.д…. » нет сил уже !!!Не ужели, нет возможностей продолжить строительство, и параллельно решать вопросы со старым подрядчиком?! Скажите пожалуйста, на ул. Тарабукина, Петровская Балка, планируется проведение канализации? Когда? Очень интересует строительство школы в ЖК «Город Мира» по ул. Батурина. В этом году по факту распределили детей на 4 школы, в которые приходится возить детей. А по обещанной школе в самом ЖК даже проекта нет. До сих пор с апреля не решён вопрос с мусорными баками! Обещали, что ук поставят в новые дома баки, а так и нет!

Словом, если такой диалог не уйдет в отписки, будет жарко.