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Глава администрации Симферополя пошел по дворам – проверяет санитарное состояние
Фото: администрация Симферополя

Глава администрации Симферополя пошел по дворам – проверяет санитарное состояние

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:42 05.03.2024

И вопросы есть, и проблемы есть.

4 марта глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев совместно с профильными специалистами администрации проверил санитарное состояние и качество уборки улиц Беспалова, Лескова, Радищева и Первомайской.

Отдельное внимание было уделено качеству и периодичности уборки «серых зон». По информации Михаила Афанасьева, подрядная организация приступит к устранению замечаний в ближайшее время.

Хочу обратиться к председателям советов МКД вне зависимости от выбранного способа управления домом: придомовую территорию нужно содержать в чистоте! Там, где домом управляет управляющая компания во дворах в целом чисто. Чего не скажешь о дворах тех МКД, которые находятся на непосредственном управлении, — отметил глава администрации Симферополя.

Должностными лицами администрации крымской столицы на регулярной основе проводится мониторинг санитарного состояния придомовых территорий и улиц города.

По моему поручению сотрудники администрации проведут разъяснительные беседы. Думаю, что совместными усилиями наведем порядок, — подчеркнул Михаил Афанасьев.

PS. Вопрос про «серые зоны» остается открытым – их, судя по всему, в Симферополе немало. А еще прозвучало «открытие» для горожан – членов МКД. Когда они объединялись, вряд ли понимали, что убирать дворы придется самим.

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