Глава Крыма приветствовал участников парада кадетских классов

Глава Крыма Сергей Аксёнов поприветствовал участников парада кадетских классов, посвященного 76-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил важность таких мероприятий для популяризации среди молодежи службы в Вооруженных силах Российской Федерации.

Товарищи кадеты, уважаемые друзья, рад приветствовать вас на параде кадетских классов, посвященном 76-й годовщине Великой Победы. Быть кадетом – большая честь и ответственность. Это значит избрать для себя путь служения Родине, — сказал Аксёнов.

По его мнению, кадеты — настоящие патриоты России, которые необходимы нашему Отечеству во все времена. Глава Крыма считает, что дальнейшее развитие кадетских корпусов является одним из важных направлений в духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодёжи.

Нашей стране всегда были нужны защитники. И сейчас у молодежи есть на кого равняться, брать пример с людей, которые не жалели своей жизни ради Родины. И такие герои есть среди нас. Вы – наследники победителей, уверен, что Родина будет вами гордиться. Поздравляю всех с прошедшим Днем Победы, желаю здоровья, новых успехов и всего самого доброго, — добавил Глава Республики.

В ходе мероприятия состоялось открытие бюста Герою Советского Союза Екатерине Дёминой.

В этот же день состоялось итоговое состязание среди курсантов Южного федерального округа и крымских кадетов в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной, после чего Глава Крыма наградил победителей соревнования.

СПРАВКА: Герой Советского Союза Екатерина Илларионовна Дёмина (22 декабря 1925, Ленинград — 24 июня 2019, Москва) — бывшая санинструктор 369-го отдельного батальона морской пехоты и старший санинструктор сводной роты Берегового отряда сопровождения Дунайской военной флотилии; одна из немногих женщин, служивших в разведке морской пехоты. В 1964 году о Екатерине Илларионовне был снят документальный фильм «Катюша». Фильму был присуждён приз «Золотой голубь мира» на Международном кинофестивале в Лейпциге.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.