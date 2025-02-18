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В Севастополе депутаты Заксобрания приняли Генеральный план города
фото: © Telegram Михаил Развожаев

В Севастополе депутаты Заксобрания приняли Генеральный план города

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:39 18.02.2025

Заксобрание Севастополя приняло генеральный план города на расчетный срок 20 лет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Сегодня на сессии Заксобрания сразу в двух чтениях принят один из важнейших для Севастополя законов. Генеральный план Севастополя разработан на расчетный срок 20 лет с первой очередью реализации до 2030 года, − написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в генплан входит положение о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, предупреждения ЧС, обращения с отходами производства и потребления.

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При этом генплан не касается существующего фактического использования земельных участков, указал Развожаев.

Над разработкой документа работали специалисты Института генплана Москвы. Генплан рассматривали члены градостроительного совета, эксперты, депутаты, представители муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций, жители города.

Градоначальник добавил, что в ходе общественных обсуждений севастопольцы выдвинули более 3600 предложений. После доработки проект был согласован с федеральными органами власти.

источник: РИА Новости Крым 

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