В Севастополе депутаты Заксобрания приняли Генеральный план города

Сегодня на сессии Заксобрания сразу в двух чтениях принят один из важнейших для Севастополя законов. Генеральный план Севастополя разработан на расчетный срок 20 лет с первой очередью реализации до 2030 года, − написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в генплан входит положение о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, предупреждения ЧС, обращения с отходами производства и потребления.

При этом генплан не касается существующего фактического использования земельных участков, указал Развожаев.

Над разработкой документа работали специалисты Института генплана Москвы. Генплан рассматривали члены градостроительного совета, эксперты, депутаты, представители муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций, жители города.

Градоначальник добавил, что в ходе общественных обсуждений севастопольцы выдвинули более 3600 предложений. После доработки проект был согласован с федеральными органами власти.

источник: РИА Новости Крым