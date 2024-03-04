Глава крымского парламента передал разведывательные дроны бойцам на передовую   

Продолжаем поддерживать наших военнослужащих. По просьбе ребят приобрели разведывательные дроны, — сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Он напомнил, что с самых первых дней СВО у депутатского корпуса Республики выстроено взаимодействие с теми, кто находится на передовой, с их родными, с семьями погибших на фронте.
Мы продолжим помогать нашим бойцам до самой нашей Победы! – подчеркнул Константинов.
Фото: страница ВКонтакте В.Константинова.
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С тегами: Владимир Константинов