Глава крымского парламента передал разведывательные дроны бойцам на передовую   

Продолжаем поддерживать наших военнослужащих. По просьбе ребят приобрели разведывательные дроны, — сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он напомнил, что с самых первых дней СВО у депутатского корпуса Республики выстроено взаимодействие с теми, кто находится на передовой, с их родными, с семьями погибших на фронте.

Мы продолжим помогать нашим бойцам до самой нашей Победы! – подчеркнул Константинов.

Фото: страница ВКонтакте В.Константинова.