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Глава крымского парламента передал разведывательные дроны бойцам на передовую   

Глава крымского парламента передал разведывательные дроны бойцам на передовую   

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:10 04.03.2024

Продолжаем поддерживать наших военнослужащих. По просьбе ребят приобрели разведывательные дроны, — сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Глава крымского парламента передал разведывательные дроны бойцам на передовую   

Он напомнил, что с самых первых дней СВО у депутатского корпуса Республики выстроено взаимодействие с теми, кто находится на передовой, с их родными, с семьями погибших на фронте.

Мы продолжим помогать нашим бойцам до самой нашей Победы! – подчеркнул Константинов.

Глава крымского парламента передал разведывательные дроны бойцам на передовую   

Фото: страница ВКонтакте В.Константинова.

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