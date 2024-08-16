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Глава крымского парламента Владимир Константинов побывал с рабочей поездкой в Алуште

Глава крымского парламента Владимир Константинов побывал с рабочей поездкой в Алуште

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:16 16.08.2024

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов побывал с рабочей поездкой в Алуште. Он осмотрел значимые для города объекты, встретился с трудовыми коллективами и местными жителями. Кроме того. глава крымского парламента посетил «Галерею иллюзий» — самую большую на территории Крыма и всего юга России. Уникальный арт-объект пользуется особой популярностью среди крымчан и гостей города.

Глава крымского парламента Владимир Константинов побывал с рабочей поездкой в Алуште

Алушта — один из символов крымских курортов. Ежегодно город привлекает тысячи туристов. В настоящий момент здесь на высоком уровне заполнены средства размещения. Это говорит о том, что проведена серьёзная работа по благоустройству: создана комфортная, современная инфраструктура, построен новый храм – настоящее произведение искусства, появились объекты для интересного досуга детей и взрослых, — сказал Владимир Константинов.

Глава крымского парламента Владимир Константинов побывал с рабочей поездкой в Алуште

На встрече с трудовым коллективом винодельни «Массандра» председатель Госсовета РК отметил, что современному развитию винодельческой отрасли Крыма во многом «помогли» санкции Запада.

Сегодня десятки тысяч крымчан связаны с отраслью виноградарства, крымское вино нарасхват. В России нет другого региона с такими климатическими зонами, в полной мере подходящими для выращивания винограда и производства вина, как крымский полуостров. С каждым годом у нас добавляются сотни гектар виноградников. Уверен, Крым вернет себе былую мощь виноделия, — подчеркнул политик.

Глава крымского парламента Владимир Константинов побывал с рабочей поездкой в Алуште

Также Владимир Константинов осмотрел Алуштинский спортивный клуб «Барс» — гостиничный комплекс с закрытыми и открытыми спортивными площадками для проведения тренировок, соревнований по единоборствам, художественной гимнастике и бальным танцам.

За минувшее десятилетие в республике произошли колоссальные изменения в спортивной инфраструктуре: возведено и реконструировано большое количество спортивных объектов, построен Дворец водных видов спорта, ледовые катки в Симферополе и Ялте, оборудованы спортивные залы и площадки по всему Крыму. В посёлке Партенит и окрестных селах появилась 31 спортивная площадка, пять объектов открыты после благоустройства. Нам удается вернуть былые спортивные показатели, утраченные в украинский период. Убеждён, профессиональный уровень крымских спортсменов будет только расти, — отметил Константинов.

Глава крымского парламента Владимир Константинов побывал с рабочей поездкой в Алуште

Работа по модернизации социальных объектов в округе Алушта будет продолжена: ожидается реконструкция здания детского сада №12 на 300 мест в Алуште и строительство детского сада на 150 мест в селе Изобильное. Также планируется ремонт детских садов в селах Малый Маяк и Малореченское и здания Крымского кадетского корпуса.

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Глава крымского парламента Владимир Константинов побывал с рабочей поездкой в Алуште

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.

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