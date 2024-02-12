Глава крымского парламента Владимир Константинов посетил Бахчисарайский район

В рамках рабочей поездки в Бахчисарайский район председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов посетил социальные, культурные и транспортные объекты.

В селе Танковое глава крымского парламента принял участие в открытии нового модульного фельдшерско-акушерского пункта. По словам Владимира Константинова, для поселения это знаковое событие: здесь проживают порядка 1600 человек, в том числе 357 детей.

Всего за 10 лет в Бахчисарайском районе построены и отремонтированы 7 врачебных амбулаторий и 21 ФАП. Это серьёзный результат. Считаю, что если мы продолжим двигаться такими темпами, то в ближайшие годы завершим эту работу, — сказал председатель Государственного Совета РК.

Владимир Константинов также осмотрел ход реконструкции Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника.

Сейчас работы проведены на 72%, на части объектов они уже завершены. Сейчас на площадке находятся около 100 строителей, в зависимости от графика работ их число увеличивается до 260 человек. Сохранившиеся элементы внутреннего убранства бережно восстанавливаются, несохранившиеся — воссоздаются в их историческом облике. Убеждён, что после завершения реконструкции, на проведение которой выделено около 3,6 млрд рублей, музей станет одним из наиболее популярных туристических объектов, — отметил глава республиканского парламента.

Кроме того, по словам Владимира Константинова, в 2024 году планируется провести ремонт здания автостанции «Бахчисарай». На эти цели выделено порядка 10 млн. рублей.

По результатам наших предыдущих выездов отремонтировано дорожное покрытие на территории автостанции, приобретен новый транспорт, — подчеркнул Константинов. — К 10-й годовщине возвращения Крыма в Россию мы подходим с серьёзными результатами, проведен колоссальный объем работ, развиваются все без исключения отрасли. Это стало возможным благодаря нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину, который не только спас крымчан в 2014 году от геноцида, гражданской войны, но и открыл перед полуостровом невероятные возможности для развития.

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.