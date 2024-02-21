Глава крымского парламента Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой Белогорский район

В ходе рабочей поездки в Белогорский район председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов вместе с главой парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Анной Рубель осмотрел тепличный комплекс «Белогорский».

Владимир Константинов отметил, что тепличный комплекс является одним из наиболее крупных сельскохозяйственных предприятий Белогорского района:

Это инвестиционный проект с общим объёмом вложений порядка 4 млрд рублей. На предприятии работают более 300 человек, в основном — жители Белогорского района и других регионов Крыма. Иногородним сотрудникам предоставляется жилье. У руководства предприятия есть чёткая стратегия дальнейшего развития комплекса. Сейчас здесь обустраиваются новые теплицы и помещения, включая лабораторию для работы с посадочным материалом и удобрениями.

Глава крымского парламента также посетил образовательные учреждения муниципалитета и встретился с педагогическим коллективом Белогорского района и жителями Зеленогорского поселения.

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В детском саду «Березка» более 300 воспитанников. В сентябре 2023 года дети и педагоги были переведены в новое здание. Для удобства родителей в Белогорске был изменен маршрут общественного транспорта, организована остановка в районе учреждения.

Зеленогорская средняя школа — это современный образовательный центр. Здание учреждения было реконструировано за счёт средств из федерального бюджета. Сейчас школа стала местом притяжения для детей: здесь создан музей, действуют спортивные секции, развивается школьное самоуправление, — отметил председатель Государственного Совета Республики Крым.