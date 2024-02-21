Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Глава крымского парламента Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой Белогорский район
актуально в республике
Глава крымского парламента Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой Белогорский район

Глава крымского парламента Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой Белогорский район

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:04 21.02.2024

В ходе рабочей поездки в Белогорский район председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов вместе с главой парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Анной Рубель осмотрел тепличный комплекс «Белогорский».

Владимир Константинов отметил, что тепличный комплекс является одним из наиболее крупных сельскохозяйственных предприятий Белогорского района:

Это инвестиционный проект с общим объёмом вложений порядка 4 млрд рублей. На предприятии работают более 300 человек, в основном — жители Белогорского района и других регионов Крыма. Иногородним сотрудникам предоставляется жилье. У руководства предприятия есть чёткая стратегия дальнейшего развития комплекса. Сейчас здесь обустраиваются новые теплицы и помещения, включая лабораторию для работы с посадочным материалом и удобрениями.

Глава крымского парламента также посетил образовательные учреждения муниципалитета и встретился с педагогическим коллективом Белогорского района и жителями Зеленогорского поселения.

Узнайте больше:  В Крыму женщины чаще ассоциируют идеальный выходной с прогулками, мужчины — со спортом

Глава крымского парламента Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой Белогорский район

В детском саду «Березка» более 300 воспитанников. В сентябре 2023 года дети и педагоги были переведены в новое здание. Для удобства родителей в Белогорске был изменен маршрут общественного транспорта, организована остановка в районе учреждения.

Зеленогорская средняя школа — это современный образовательный центр. Здание учреждения было реконструировано за счёт средств из федерального бюджета. Сейчас школа стала местом притяжения для детей: здесь создан музей, действуют спортивные секции, развивается школьное самоуправление, — отметил председатель Государственного Совета Республики Крым.

Глава крымского парламента Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой Белогорский район

По его убеждению, вес положительные преобразования последних 10 лет в Крыму стали возможны только в России, благодаря Президенту РФ Владимиру Путину.

Глава крымского парламента Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой Белогорский район

Фото, видео, материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Владимир Константинов

Комментарии для сайта Cackle
Владимир Константинов
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.