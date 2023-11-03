Глава крымского парламента вручил государственные награды

В преддверии Дня народного единства председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов поздравил крымчан с наступающим праздником и вручил государственные награды.

Сегодня брошенный нашей стране вызов сопоставим с тем, который наши предки приняли в 1812 и 1941 годах. В обоих случаях они выстояли. Мы должны быть их достойны, потому каждый из нас, всё наше общество должно сплотиться вокруг единой цели — достижения нашей Победы. Крымчане поддерживают Специальную военную операцию, нашего Верховного Главнокомандующего, верят в нашу армию. Мы осознаем, что сегодня народное единство необходимо для нашей страны, нашего будущего. Одержать Победу в цивилизационном противостоянии с Западом мы сможем только при наличии единения власти и народа, представителей всех национальностей и этнических групп. Крымчане в течение девяти лет вносят свой вклад в развитие России. Мы на деле доказали свою любовь к нашему Отечеству и впредь будем вместе с ним и в горе и в радости, продолжим делать свой вклад в достижение нашей Победы, — сказал Владимир Константинов, пожелав всем добра и благополучия, а нашему Отечеству — мира и процветания.

Медалями за образцовое выполнение служебного долга, личное мужество и самоотверженность, проявленные при спасении жизни людей и ликвидации стихийных бедствий, весомый вклад в укрепление единства, развитие и процветание Республики Крым, почётными званиями, грамотами и ценными подарками были отмечены пожарники, врачи, учителя, фермеры, воспитатели детских садов, библиотекари.

Среди награжденных — Татьяна Савенко, мать двенадцати детей из Белогорского района. Ей глава крымского парламента Владимир Константинов вручил медаль «Родительская доблесть» за заслуги в воспитании детей, надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

Во время церемонии награждения председатель крестьянского (фермерского) хозяйства Сакского района Вадим Швыдкий, получивший Грамоту Президиума Государственного Совета Республики Крым с вручением нагрудного знака, поблагодарил Владимира Константинова за патриотизм и весомый вклад в события Крымской весны:

Именно такие лидеры, как Вы и Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, могли объединить невзирая на национальность и вероисповедание крымчан, вставших вместе с Вами на защиту республики, и не отдать нашу малую Родину на растерзание в 2014 году. Поэтому Вы имеете непосредственное отношение к этому празднику — Дню народного единства. Нельзя не отметить тот вклад, который мы видим сегодня в республике: дороги, благоустроенные детские сады, государственную поддержку в части сельского хозяйства — мы и не мечтали иметь свой комбайн, погрузочную технику, а сегодня нам это всё доступно под 3-4 процента годовых. Огромное спасибо за ту работу, за тот день, когда мы все встали и поддержали Вас, себя, свой Крым. Мы никогда об этом не пожалели и не пожалеем! Мы на правильном пути!

Фото и материалы: пресс-служба Государственного Совета РК.