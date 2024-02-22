Глава крымского парламента встретился с ялтинцами и осмотрел спортивные объекты города

В рамках рабочей поездки в Ялту глава крымского парламента Владимир Константинов встретился с трудовыми коллективами городских предприятий и посетил спортивные объекты. Первая встреча – не случайная: предприятие «Массандра» является флагманом крымского виноделия.

В год здесь производится порядка 20 млн. бутылок различных видов вин. На всех филиалах винзавода трудятся более 2 500 человек. Производимая продукция поставляется, в том числе в зарубежные страны, — сказал председатель Государственного Совета Республики Крым.

На встрече с трудовым коллективом предприятия Владимир Константинов рассказал о значимости выборов Президента России, которые состоятся в марте этого года.

В Алупке глава парламента Республики осмотрел стадион «Ай-Петри». В 2023 году на объекте прошёл капитальный ремонт. Работы выполнены за счёт средств из бюджета Ялты. По словам местного руководства, на стадионе проходят занятия для детей, тренировки команд, участвующих в городских чемпионатах, собираются любители футбола.

В Алупкинском дворцово-парковом музее-заповеднике Владимир Константинов встретился с сотрудниками учреждения, в том числе — историками и экскурсоводами.

Сегодня Россия под руководством нашего Президента Владимира Владимировича Путина вступила в непримиримую борьбу с теми, кто пытается исказить историю, осквернить героическое прошлое нашей страны, наших предков. Нет сомнений в том, что мы выйдем из этого противостояния победителями. Поскольку правда — на нашей стороне, — отметил Владимир Константинов.

Итогом рабочей поездки в Большую Ялту стало рабочее совещание с руководством города и местным активом.

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.