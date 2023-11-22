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Глава парламента радуется обильным осадкам – водохранилища наполнились за два дня
Фото со страницы ВКонтакте В.Константинова

Глава парламента Крыма радуется обильным осадкам – водохранилища наполнились за два дня

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:06 22.11.2023

В результате обильных осадков в Крыму за прошедшие выходные наши водохранилища значительно пополнились. Столь оптимистичное заявление сделал председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

По его информации, в отдельных случаях, как, например, в Симферополе, воду приходится сбрасывать во избежание негативных последствий, связанных с переполнением водохранилищ. Кроме того, специалистами изучается потребность в сбросе воды из Изобильненского и Белогорского водохранилищ.

В Счастливенском, Загорском, Старокрымском, Партизанском, Симферопольском, Аянском водохранилищах уровень наполняемости выше по сравнению с 2022 годом. Почти на 100 процентов наполнено Изобильненское водохранилище.

После прошедших дождей суммарно прирост воды в наших водохранилищах составил почти 15 млн. кубических метров. Общий объем водных ресурсов на сегодняшний день в Республике составляет порядка 140 млн. кубических метров, — подчеркнул Владимир Константинов.

По мнению главы крымского парламента, этого запаса хватит примерно на 1,5 года, даже при условии полного отсутствия притока.

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