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В Совмине обсудили вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания  

В Совмине Крыма обсудили вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:51 21.03.2024

В Совете министров Крыма состоялось заседание Общественного координационного совета по духовно-нравственному, патриотическому воспитанию и допризывной подготовке граждан. В ходе заседания был рассмотрен план мероприятий по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в рамках указа Президента России, а также работа профильных ведомств по профилактике экстремизма среди молодежи. Участники заседания рассмотрели комплекс мероприятий в сфере патриотического воспитания и сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей в молодежной среде в Республике Крым.

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В Совмине Крыма обсудили вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания  

Прозвучали доклады первого замминистра внутренней политики, информации и связи РК Артема Артёменко, председателя Госкомитета молодежной политики РК Алексея Зинченко. В заседании также приняли участие представители общественных организаций и духовенства.

В Совмине Крыма обсудили вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания  

По итогам заседания заместитель председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко дал соответствующие поручения исполнительным органам и главам муниципальных образований Республики Крым по реализации плана мероприятий в сфере духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

В Совмине Крыма обсудили вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания  

Фото: rk.gov.ru

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