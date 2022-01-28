Главбух «оказался вдруг». История о бухгалтерии и доверии из Евпатории

В Евпатории суд вынес приговор по уголовному делу о хищении денежных средств в размере 2,4 млн. рублей. Женщина, уроженка Забайкальского края признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Судебным разбирательством установлено, что подсудимая, занимая должность главного бухгалтера у двух индивидуальных предпринимателей, в период с 2019 по 2020 гг., используя электронные ключи доступа к банковским счетам, похитила средства работодателей путем перечисления на свой банковский счет, а также счет своего сожителя в общей сумме 2,4 млн рублей. Кроме того, главный бухгалтер, имея доступ к сейфу, в котором хранились наличные денежные средства предпринимателя совершила кражу еще 145 тыс. рублей, — сообщили в прокуратуре Крыма.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимой и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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