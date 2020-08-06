Главу крымского минтранса и наградили, и наказали

Мы не знаем, что там сулил на август гороскоп главе крымского минтранса Сергею Карпову. Но начало месяца у чиновника выдалось запоминающимся и эмоциональным. Сегодня стало известно, что Глава Республики Крым Сергей Аксёнов объявил выговор министру транспорта РК Сергею Карпову. Причина – неудовлетворительные темпы работ. В частности, подведомственное минтрансу предприятие «Крымавтодор» не обеспечило своевременное начало работ на объектах благоустройства общественных территорий в Симферополе.

«Крымавтодор» заявил, что на всех объектах есть люди. Но когда мы проехали и посмотрели, из семи объектов всего лишь на трех были люди, и то в недостаточном количестве. Паспортов объектов нет, графиков производства работ нет, – рассказал глава Совмина РК Юрий Гоцанюк.

В чем прокол? Речь идет о выполнении программы «Формирование комфортной городской среды». В ее рамках в Симферополе должны быть благоустроены: бульвар Ленина, скверы Потемкина, Героев социалистического труда, территория по улице Киевская и между гостиницей «Москва» и Центральным автовокзалом, роща у Дома культуры профсоюзов. Генеральным подрядчиком является ГУП РК «Крымавтодор», субподрядчиком – ООО «Асгард», сообщает РИА Новости Крым .

Темпы работ не устраивают Главы Республики. Отсюда и строгость Аксёнов пообещал, что за выговором последует увольнение, если ситуация не изменится.

С учетом того, что у нас дефицит времени и от нас ждут результатов работы, первое – это выговор, второе – увольнение по статье. Два раза я повторять никому не буду. Это касается всех без исключения исполнителей. За обман, предоставление недостоверных сведений, введение в заблуждение разговоров не будет – будем увольнять. Кроме исполнителей также наказываем по вертикали все руководство, – сказал Аксёнов.

Что и говорить, подпортили министру настроение. Накануне стало известно, что Сергей Карпов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в честь Дня строителя. Награду Карпову вручил Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, со словами: «За неоспоримый вклад в транспортное строительство».

Сегодня вклад не оценили…