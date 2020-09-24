Горит правое ухо: приметы на каждый день для женщин, мужчин и детей

Как ни крути, а на приметы большинство из нас (даже если и не сознаёмся в этом открыто) обращает внимание. Чёрные кошки, тётки с пустыми вёдрами, число 13, треснувшее зеркало, дождь в день рождения, ну и, конечно, «подсказки» Вселенной, которые она «транслирует» через нас же — ушибленный локоть, икота, «мурашки» по спине, чешущийся нос и т.д. — в топе моментов, на которых мы волей не волей, а ставим акцент. А знаете, как примета из разряда «тело предупреждает» самая популярная к рассмотрению? Оказывается, чаще всего те, кто знаки сверху видят повсюду, задаются вопросом — к чему горит правое ухо?
Не замечали за собой этого? Но так оно и есть на самом деле: знатоки поговаривают, что правое ухо горит у большинства людей с завидным постоянством. И если бы мы относились к этому факту повнимательнее, то и о себе знали бы гораздо больше, да и принимали бы многие ситуации с позиции «был предупреждён , так что я вооружён».
Если же говорить более предметно о том, почему горит правое ухо с точки зрения «науки о приметах», то стоит учесть следующее:
Горит правое ухо в конкретный день недели
- Понедельник. Так как первые сутки новой рабочей недели… опять-таки по приметам… многие хотели бы «взять и отменить», то и какие-либо ощущения (субъективные или объективные), связанные с ушами в этот день, ничего позитивного не несут. Считается, что если правое ухо горит в понедельник, то неизбежна неприятная ситуация, а то и крупный скандал. Единственная возможность смягчить положение дел — молчать, делая вид, что ты «и глух, и нем».
- Правда и горящее правое ухо во вторник хороших сюрпризов не обещает — как минимум, грозит спором с близкими друзьями, а как максимум — долгим расставанием из-за серьёзной ссоры.
- В среду же, уверяют знатоки примет, можно расслабиться. Правое ухо будет гореть в том случае, если в жизни грядут позитивные перемены. Предупреждение одно: необходимо чётко контролировать положение дел и элементарно «не профукать» знаковый поворот к лучшему.
- Четверг. В этот день горящее правое ухо также не сулит ничего плохого — стоит приготовиться к приятному, но весьма неожиданному сюрпризу.
- Горит правое ухо в пятницу? Встреча, которая произойдёт в этот день будет едва ли не судьбоносной. Тем более, если речь идёт о личной жизни.
- А вот в субботу эта примета снова немилостлива: практически гарантирует неприятные хлопоты. Если же не быть осторожными, то и до несчастья можно дождить.
- В воскресенье же горящее правое ухо, напротив, даёт повод к оптимизму: говорит о получении прибыли и сулит успех в делах.
Горит правое ухо утром, днём, вечером, ночью
Как «работает» эта примета в конкретный период суток? Говорят, что:
- Правое ухо горит утром? Стоит быть готовыми ко дню полному споров и склок. Насколько они будут сильными укажет степень «горения». Если ушко пылает нестерпимо, то и конфликты по силе своего выражения будут… мягко говоря… ну очень горячими.
- Если же правое ухо «заговорило» с вами днём после полудня, то есть надежда на прибыль.
- Ничего плохого в общем-то не сулит эта примета и вечером, а скорее наоборот — намекает на вполне позитивные изменения в жизни. Однако! Важно не пропустить их начало и не замять ситуации до её логического завершения.
- А вот горящее правое ухо ночью анонсирует события следующего дня. И, как правило, свидетельствует о том, что случится знаковая встреча или же придут хорошие новости. Однако! Есть также и такое толкование: чересчур — до неприятного зуда — пылающее ночью правое ухо может предупреждать о том, что его обладатель окажется в эпицентре неприятных сплетен.
Горит правое ухо у женщин, мужчин, детей
Есть и мнение, что степень силы проявления в жизни событий, которые «анонсирует» горящее правое ухо, напрямую зависит от того, кто испытывает это ощущение. Так:
- у женщины приметы, связанные с ушами, в большей мере «срабатывают» тогда, когда речь идёт о личных взаимоотношениях с людьми. И в первую очередь — с родными. Причём чаще всего женщин происходящие согласно примете события, как правило, «бьют» или радуют в меньшей мере, чем представителей сильного пола;
- мужчинам же, если вдруг правое ухо дало о себе знать таким образом, стоит повышенное внимание уделить деловой сфере. В частности вопросам, связанным с деньгами и карьерой. К слову, считается, что «правое ухо в огне» прямой знак, что прямо «здесь и сейчас» о мужчине думает тот (или та), от кого в той или иной мере он зависит;
- что же касается детей, то эта примета касается и их: горит правое ухо у детворы тогда, когда ситуация будет меняться в ту или иную сторону, исходя из эмоционального состояния маленького человека. Другими словами, мальчишки и девчонки могут влиять на положение дел, контролируя её своим настроением.
И, напоследок, озвучим такую практическую информацию: поговаривают, что горящие уши часто указывают на то, что о вас активно ведут речь какие-то люди. Так вот — можно определить какую эмоциональную окраску носят эти разговоры. Ведутся в позитивном ключе или же негативном. Как? Необходимо с усилием провести по мочке ухо золотым кольцом. Светлый след? Говорили в хорошем тоне. Тёмный? Без злых сплетен не обошлось. И! Если угадать, кто же о вас разговоры разговаривает, то ухо гореть перестанет.
Кроме того:
- если горит именно правое ухо, а вы подозреваете, что вас обсуждают в данную конкретную минуту, то можете быть уверены — о вас говорят правду (тогда как, если горит левое ухо, то разговоры несут ложь);
- если горит не всё правое ухо, а ушная раковина, то вас обсуждают близкие люди;
- ощущение жжения есть только в правой мочке? Кто-из влиятельных людей одаривает вас заочно комплиментами или же будет искать встречи;
- когда же правое ухо горит вместе с щекой, то, говорят знатоки, — это хороший знак. По вам скучает человек, который вам не безразличен. Любимый, родственник или близкий друг…
- а вот звон в правом ухе свидетельство того, что в ближайшее время доведётся пережить радость, получив приятную весточку.
И наконец:
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