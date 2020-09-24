Горит правое ухо: приметы на каждый день для женщин, мужчин и детей

Как ни крути, а на приметы большинство из нас (даже если и не сознаёмся в этом открыто) обращает внимание. Чёрные кошки, тётки с пустыми вёдрами, число 13, треснувшее зеркало, дождь в день рождения, ну и, конечно, «подсказки» Вселенной, которые она «транслирует» через нас же — ушибленный локоть, икота, «мурашки» по спине, чешущийся нос и т.д. — в топе моментов, на которых мы волей не волей, а ставим акцент. А знаете, как примета из разряда «тело предупреждает» самая популярная к рассмотрению? Оказывается, чаще всего те, кто знаки сверху видят повсюду, задаются вопросом — к чему горит правое ухо?

Не замечали за собой этого? Но так оно и есть на самом деле: знатоки поговаривают, что правое ухо горит у большинства людей с завидным постоянством. И если бы мы относились к этому факту повнимательнее, то и о себе знали бы гораздо больше, да и принимали бы многие ситуации с позиции «был предупреждён , так что я вооружён».

Если же говорить более предметно о том, почему горит правое ухо с точки зрения «науки о приметах», то стоит учесть следующее:

Горит правое ухо в конкретный день недели

Понедельник . Так как первые сутки новой рабочей недели… опять-таки по приметам… многие хотели бы «взять и отменить», то и какие-либо ощущения (субъективные или объективные), связанные с ушами в этот день, ничего позитивного не несут. Считается, что если правое ухо горит в понедельник, то неизбежна неприятная ситуация, а то и крупный скандал. Единственная возможность смягчить положение дел — молчать, делая вид, что ты «и глух, и нем».

. Так как первые сутки новой рабочей недели… опять-таки по приметам… многие хотели бы «взять и отменить», то и какие-либо ощущения (субъективные или объективные), связанные с ушами в этот день, ничего позитивного не несут. Считается, что если правое ухо горит в понедельник, то неизбежна неприятная ситуация, а то и крупный скандал. Единственная возможность смягчить положение дел — молчать, делая вид, что ты «и глух, и нем». Правда и горящее правое ухо во вторник хороших сюрпризов не обещает — как минимум, грозит спором с близкими друзьями, а как максимум — долгим расставанием из-за серьёзной ссоры.

хороших сюрпризов не обещает — как минимум, грозит спором с близкими друзьями, а как максимум — долгим расставанием из-за серьёзной ссоры. В среду же, уверяют знатоки примет, можно расслабиться. Правое ухо будет гореть в том случае, если в жизни грядут позитивные перемены. Предупреждение одно: необходимо чётко контролировать положение дел и элементарно «не профукать» знаковый поворот к лучшему.

же, уверяют знатоки примет, можно расслабиться. Правое ухо будет гореть в том случае, если в жизни грядут позитивные перемены. Предупреждение одно: необходимо чётко контролировать положение дел и элементарно «не профукать» знаковый поворот к лучшему. Четверг . В этот день горящее правое ухо также не сулит ничего плохого — стоит приготовиться к приятному, но весьма неожиданному сюрпризу.

. В этот день горящее правое ухо также не сулит ничего плохого — стоит приготовиться к приятному, но весьма неожиданному сюрпризу. Горит правое ухо в пятницу ? Встреча, которая произойдёт в этот день будет едва ли не судьбоносной. Тем более, если речь идёт о личной жизни.

? Встреча, которая произойдёт в этот день будет едва ли не судьбоносной. Тем более, если речь идёт о личной жизни. А вот в субботу эта примета снова немилостлива: практически гарантирует неприятные хлопоты. Если же не быть осторожными, то и до несчастья можно дождить.

эта примета снова немилостлива: практически гарантирует неприятные хлопоты. Если же не быть осторожными, то и до несчастья можно дождить. В воскресенье же горящее правое ухо, напротив, даёт повод к оптимизму: говорит о получении прибыли и сулит успех в делах.

Горит правое ухо утром, днём, вечером, ночью

Как «работает» эта примета в конкретный период суток? Говорят, что:

Правое ухо горит утром ? Стоит быть готовыми ко дню полному споров и склок. Насколько они будут сильными укажет степень «горения». Если ушко пылает нестерпимо, то и конфликты по силе своего выражения будут… мягко говоря… ну очень горячими.

? Стоит быть готовыми ко дню полному споров и склок. Насколько они будут сильными укажет степень «горения». Если ушко пылает нестерпимо, то и конфликты по силе своего выражения будут… мягко говоря… ну очень горячими. Если же правое ухо «заговорило» с вами днём после полудня, то есть надежда на прибыль.

после полудня, то есть надежда на прибыль. Ничего плохого в общем-то не сулит эта примета и вечером , а скорее наоборот — намекает на вполне позитивные изменения в жизни. Однако! Важно не пропустить их начало и не замять ситуации до её логического завершения.

, а скорее наоборот — намекает на вполне позитивные изменения в жизни. Однако! Важно не пропустить их начало и не замять ситуации до её логического завершения. А вот горящее правое ухо ночью анонсирует события следующего дня. И, как правило, свидетельствует о том, что случится знаковая встреча или же придут хорошие новости. Однако! Есть также и такое толкование: чересчур — до неприятного зуда — пылающее ночью правое ухо может предупреждать о том, что его обладатель окажется в эпицентре неприятных сплетен.

Горит правое ухо у женщин, мужчин, детей

Есть и мнение, что степень силы проявления в жизни событий, которые «анонсирует» горящее правое ухо, напрямую зависит от того, кто испытывает это ощущение. Так:

у женщины приметы, связанные с ушами, в большей мере «срабатывают» тогда, когда речь идёт о личных взаимоотношениях с людьми. И в первую очередь — с родными. Причём чаще всего женщин происходящие согласно примете события, как правило, «бьют» или радуют в меньшей мере, чем представителей сильного пола;

приметы, связанные с ушами, в большей мере «срабатывают» тогда, когда речь идёт о личных взаимоотношениях с людьми. И в первую очередь — с родными. Причём чаще всего женщин происходящие согласно примете события, как правило, «бьют» или радуют в меньшей мере, чем представителей сильного пола; мужчинам же, если вдруг правое ухо дало о себе знать таким образом, стоит повышенное внимание уделить деловой сфере. В частности вопросам, связанным с деньгами и карьерой. К слову, считается, что «правое ухо в огне» прямой знак, что прямо «здесь и сейчас» о мужчине думает тот (или та), от кого в той или иной мере он зависит;

же, если вдруг правое ухо дало о себе знать таким образом, стоит повышенное внимание уделить деловой сфере. В частности вопросам, связанным с деньгами и карьерой. К слову, считается, что «правое ухо в огне» прямой знак, что прямо «здесь и сейчас» о мужчине думает тот (или та), от кого в той или иной мере он зависит; что же касается детей, то эта примета касается и их: горит правое ухо у детворы тогда, когда ситуация будет меняться в ту или иную сторону, исходя из эмоционального состояния маленького человека. Другими словами, мальчишки и девчонки могут влиять на положение дел, контролируя её своим настроением.

И, напоследок, озвучим такую практическую информацию: поговаривают, что горящие уши часто указывают на то, что о вас активно ведут речь какие-то люди. Так вот — можно определить какую эмоциональную окраску носят эти разговоры. Ведутся в позитивном ключе или же негативном. Как? Необходимо с усилием провести по мочке ухо золотым кольцом. Светлый след? Говорили в хорошем тоне. Тёмный? Без злых сплетен не обошлось. И! Если угадать, кто же о вас разговоры разговаривает, то ухо гореть перестанет.

Кроме того:

если горит именно правое ухо, а вы подозреваете, что вас обсуждают в данную конкретную минуту, то можете быть уверены — о вас говорят правду (тогда как, если горит левое ухо, то разговоры несут ложь);

если горит не всё правое ухо, а ушная раковина, то вас обсуждают близкие лю­ди;

ощущение жжения есть только в правой мочке? Кто-из влиятельных людей одаривает вас заочно комплиментами или же будет искать встречи;

когда же правое ухо горит вместе с щекой, то, говорят знатоки, — это хороший знак. По вам скучает человек, который вам не безразличен. Любимый, родственник или близкий друг…

а вот звон в правом ухе свидетельство того, что в ближайшее время доведётся пережить радость, получив приятную весточку.

И наконец:

Чесотка – распространенное паразитарное заболевание кожи. Вызывается клещом микроскопического размера Sarcoptes scabiei и является высоко контагиозным. Процент заболеваемости чесоткой достаточно высок, при этом, несмотря на то, что чесотка считается болезнью асоциальных личностей, от неё страдают люди всех социальных слоев. Обычно при чесотке ощущается сильный зуд, который усиливается к концу дня…