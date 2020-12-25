Горят щеки — приметы для женщин и мужчин по дням недели

Горят щеки. Пожалуй, каждому из нас знакомо не самое приятное ощущение, когда кровь внезапно приливает к лицу, и щеки, что называется, начинают «пылать огнём». Невозможность предсказать возникновение явления с точки зрения физиологии, породило целую вереницу толкований, зачастую противоречивых и маловразумительных. Но коль скоро примета существует с незапамятных времён и продолжает так или иначе влиять на наше настоящее, давайте разбираться. Мнений по этому поводу много, но все они сходятся к старой поговорке: «Горят щеки – люди говорят». Итак, в этой статье мы проведём анализ и детально рассмотрим всевозможные варианты толкования приметы для мужчин и женщин, по дням недели и времени суток. Готовы? Поехали..

Горят щеки у мужчины или женщины?

В зависимости от гендерной принадлежности значения приметы кардинально разнятся. Если для представительниц прекрасного пола покраснение щек, как правило, связывают со сферой личных отношений, то для сильной половины человечества часть примет «работает» в области финансов и профессии.

Горят щеки у женщины

Толкование приметы для женщин неоднозначное. С одной стороны суеверие гласит, что о ней вспоминает любимый человек. Иная трактовка свидетельствует о появлении тайного не доброжелателя, который распространяет нехорошие сплетни. Проверить действие приметы в конкретном случае нам поможет нехитрое действо.

Итак, берем золотое обручальное кольцо, и с легким нажатием проводим им по горящей щеке. По цвету оставшегося на коже следа определяем причину возникновения эффекта горящих щёк:

если колечко оставило за собой светлый след или следа не оставило, значит, кто-то очень по-доброму вас вспоминает;

полоса на щеке осталась красная – некий человек думает о вас, но его мнение до конца не определилось;

появление на щеке черной полосы говорит о появлении в вашем окружении человека, замышляющего недоброе.

Другое толкование суеверия гласит, что «горящие» щеки свидетельствуют лишь о негативных мыслях вашего знакомого. Советуют начать перечислять в памяти имена всех своих недругов. Когда имя недоброжелателя будет названо, «пожар» на лице утихнет сам по себе.

У девушки

Если у юной девицы вдруг запылала щека, то подобное явление может свидетельствовать, что о ней думает тайный поклонник. Если девушка уже имеет любимого человека, то он тепло вспоминает её или секретничает с кем-то о своей возлюбленной. Если у девушки горят сначала щеки, а потом эта же напасть касается ушей, то это значит, что сначала о ней думал или говорил один человек, а после этого к беседе и обсуждению подключились другие люди.

Горят щеки у мужчины

Представителю сильной половины человечества горящая щека не сулит ничего хорошего. Обычно наоборот, предупреждают о возможных неприятностях. Примета гласит, что если щеки горят сильно, пора задуматься. В семействе есть проблемы, и если не предпринять решительные шаги, они не закончатся. Возможны конфликты на работе с вышестоящим начальством, неприятные разговоры со старым знакомым семьи, или родственником, который намного старше.



У юноши

Если горят щёки у парня, то это намёк о грядущих неприятностях в учёбе. Кроме того, знакомые девушки обсуждают его поведение и осуждают за невнимательность. Предполагаемая «дама сердца» недовольна его нерешительностью. Кроме того, пора призадуматься о своём окружении и тщательнее выбирать друзей.



Если одна горит щека

Исключительное значение в понимании суеверия принимает уточнение, какая именно щека горит.

К чему горит правая щека? Это символизирует, что окружающие думают о вас только хорошее, наверняка, вас кто-то хвалит и описывает с хорошей стороны. Вероятнее всего, кто-то строит романтические мечты насчет вас. Горящие щеки укажут вам не только на тайного обожателя, но и на вашего скрытого недруга. К примеру, если горит левая щека, будьте уверены, что вы кому-то перешли дорогу или некто завидует вам. В день, когда проявляется примета, советуют не идти ни на какие провокации, не вступать в конфликты, так как именно этого и ожидают недоброжелатели.

К чему горит левая щека?

Если горит только левая щека, гадать не придется. «Левая щека горит – кто-то зло говорит» — это народная мудрость, проверенная веками. Часто пылающая левая щека означает, что вокруг вашей персоны достаточно завистников или недоброжелателей. Задумайтесь о своем окружении, поведении и образе жизни. Не «открывайтесь» малознакомым людям. Сократите до минимума общение с малоприятными вам особами.

К чему горит правая щека?

С правой щекой не всё так просто, как с левой. Даже народные толкования суеверия не пришли к общему мнению. Существуют по меньшей мере три самые распространенные версии:

« Правая щека горит к крупной ссоре или скандалу»

«Если правая щека горит – но народ добро говорит»

«Когда правая щека горит, кто-то правду о вас говорит»

Примета также обещает скорое романтическое свидание для девушки, у которой горит правая щека.

Горят щеки — толкование по дням недели

Пытаясь выяснить, почему горят щеки, обратите внимание на время, когда подобное происходит. Предки не поленились расписать приметы не только по дням недели, но и по времени суток. Сейчас будем и с этим разбираться. Рассмотрим, почему горят щеки у человека в определенный день недели.

Горят обе щеки

Понедельник: с утра — к новому полезному знакомству, в обед — к возобновлению забытых, старых связей, вечером — к тоске и печали.

Вторник : с утра — к скорому исполнению задуманного, в обеденное время — к весьма приятной неожиданности, вечером — к ссоре с близкими родственниками.

: с утра — к скорому исполнению задуманного, в обеденное время — к весьма приятной неожиданности, вечером — к ссоре с близкими родственниками. Среда : с утра — к приятному свиданию, в обеденное время — к быстрому развитию отношений, в сумерки — к подаркам и приятным сюрпризам.

: с утра — к приятному свиданию, в обеденное время — к быстрому развитию отношений, в сумерки — к подаркам и приятным сюрпризам. Четверг : сразу после пробуждения — к положительному решению проблем, в обед — к спокойствию и безмятежности, в сумерки — к радости и удовольствию.

: сразу после пробуждения — к положительному решению проблем, в обед — к спокойствию и безмятежности, в сумерки — к радости и удовольствию. Пятница : с утра — к долгожданному приятному известию, в дневное время — к неожиданному происшествию (не обязательно печальному), в вечернее время — к нежданным гостям и веселью.

: с утра — к долгожданному приятному известию, в дневное время — к неожиданному происшествию (не обязательно печальному), в вечернее время — к нежданным гостям и веселью. Суббота : с утра — к встрече с надёжным покровителем, в обеденное время — к скорым приятным событиям, в сумерки — к задушевной беседе с близким человеком.

: с утра — к встрече с надёжным покровителем, в обеденное время — к скорым приятным событиям, в сумерки — к задушевной беседе с близким человеком. Воскресенье: с утра — к нечаянной радости, в обед — к неожиданному известию, вечером — к веселым посиделкам со старыми приятелями.

Горит правая щека

Понедельник : сразу после пробуждения — по вам грустит любимый человек, в обеденное время — к сплетням и нехорошим новостям, в вечернее время — к скорым финансовым пополнениям.

: сразу после пробуждения — по вам грустит любимый человек, в обеденное время — к сплетням и нехорошим новостям, в вечернее время — к скорым финансовым пополнениям. Вторник : с утра — к небольшому разочарованию, в обед — к весьма приятному сюрпризу, вечером — к крупной ссоре с родными и близкими людьми.

: с утра — к небольшому разочарованию, в обед — к весьма приятному сюрпризу, вечером — к крупной ссоре с родными и близкими людьми. Среда : утром, после пробуждения — к неожиданным переменам, в обед — к разлуке с любимым, в сумерки — к непредвиденным и неоправданным тратам.

: утром, после пробуждения — к неожиданным переменам, в обед — к разлуке с любимым, в сумерки — к непредвиденным и неоправданным тратам. Четверг : с утра — о вас думает тайный воздыхатель, в обед — скоро раскроется обман, вечером — к тоске и грусти.

: с утра — о вас думает тайный воздыхатель, в обед — скоро раскроется обман, вечером — к тоске и грусти. Пятница : утром, после пробуждения — к похвале и одобрению начальства, днем — к подаркам и неожиданным сюрпризам, вечером — к краху иллюзий.

: утром, после пробуждения — к похвале и одобрению начальства, днем — к подаркам и неожиданным сюрпризам, вечером — к краху иллюзий. Суббота : с утра пораньше — к незапланированной и неожиданной встрече, в обед — к нужному и полезному знакомству, вечером — к приятной беседе с незнакомцем.

: с утра пораньше — к незапланированной и неожиданной встрече, в обед — к нужному и полезному знакомству, вечером — к приятной беседе с незнакомцем. Воскресенье: утром — к приятному отдыху и развлечениям, в обед — к напрасным хлопотам и заботам, вечером — к скорому решению проблемы.

Горит левая щека

Понедельник : утром — к незапланированным и ненужным расходам, в обед — к разочарованию в содеянном, вечером — к неприятным, лживым слухам.

: утром — к незапланированным и ненужным расходам, в обед — к разочарованию в содеянном, вечером — к неприятным, лживым слухам. Вторник : с утра — к полезному знакомству, в обед — к объяснению с тайным воздыхателем, вечером — по вам скучает любимый.

: с утра — к полезному знакомству, в обед — к объяснению с тайным воздыхателем, вечером — по вам скучает любимый. Среда : утром рано — к серьёзной ссоре с близкими, в обед — к скорой приятной неожиданности, вечером — к разочарованию.

: утром рано — к серьёзной ссоре с близкими, в обед — к скорой приятной неожиданности, вечером — к разочарованию. Четверг : с утра — к решению давней проблемы, в обед — к переменам и неожиданным решениям, вечером — к активному отдыху.

: с утра — к решению давней проблемы, в обед — к переменам и неожиданным решениям, вечером — к активному отдыху. Пятница : утром — скоро обман вскроется, в обед — к долгожданным приятным известиям, вечером — разрушатся ваши иллюзии.

: утром — скоро обман вскроется, в обед — к долгожданным приятным известиям, вечером — разрушатся ваши иллюзии. Суббота : с утра — к скуке и печали, в обед — к напрасным, ненужным хлопотам, вечером — к разочарованию в принятом решении.

: с утра — к скуке и печали, в обед — к напрасным, ненужным хлопотам, вечером — к разочарованию в принятом решении. Воскресенье: утром — к разлуке с близким человеком, в обед — к неожиданным подаркам и приятным сюрпризам, вечером — к похвале от приятных вам людей.

Следует понимать, что верное толкование приметы, прежде всего, определяется внимательным отношением к своему телу. Любое проявление вышеуказанных симптомов может быть вызвано обычной усталостью, не самыми удобными условиями труда или, напротив, чрезмерно активным отдыхом. Бережно относитесь к себе, умейте распознавать начинающиеся симптомы болезни, прислушивайтесь к своим ощущениям и вы наверняка сможете умело используя приметы, помочь себе на жизненном пути. Будьте здоровы и счастливы!

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