Госдума подготовила «гаражную амнистию»

Профильный комитет Госдумы рекомендовал к первому чтению законопроект о «гаражной амнистии». Законопроектом предлагается механизм, который позволит предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи. Один из авторов проекта Председатель Комитета Павел Крашенинников сообщил, что закон разработан с целью создания правовых условий для оформления прав граждан на гаражи.

В настоящее время большое количество гаражей по всей стране существует неофициально, то есть не оформлено в установленном порядке, что не позволяет их владельцам защитить свои права, а также распорядиться этими объектами по своему усмотрению (продать, передать по наследству и т. п.) и вызывает ряд других проблем с эксплуатацией. На сегодняшний день фактически не определены собственники значительного количества гаражей; не установлены лица, ответственные за их содержание и эксплуатацию, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности населения.

Одной из существенных проблем являются трудности с регистрацией права собственности членов гаражно-строительных кооперативов на гаражи. Как правило, это вызвано отсутствием документов о предоставлении земельных участков для строительства гаражей и на сами гаражи. При этом, по данным ФНС России, в Едином государственном реестре юридических лиц содержится информация о 36 902 юридических лицах, зарегистрированных в качестве гаражных (гаражно-строительных) кооперативов.

В целях решения указанных проблем, законопроектом предлагаются изменения в Земельный кодекс, Федеральные законы «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и «О государственной регистрации недвижимости».

Законопроектом предлагается механизм, который позволит предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи.

Указывается, что предоставление гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения гаражей осуществляется в порядке, установленном действующей главой V.1. Земельного кодекса «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности».

При этом для гаражей, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса (т. е. до 30 декабря 2004 г.), будет действовать особый, упрощенный порядок предоставления земельных участков. Согласно проекту, до 1 января 2026 года гражданин, использующий такой гараж, который является объектом капитального строительства, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж, если:

земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину организацией или органом власти;

гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

Законопроектом определяется перечень возможных документов, подтверждающих соответствующее право, которые предоставляются гражданином вместе с заявлением о предоставлении земельного участка. Например, к заявлению может быть приложен один из следующих документов: договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения; или договор об уплате коммунальных услуг в связи с использованием гаража; документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг; документ, подтверждающий проведение государственного технического учета или технической инвентаризации гаража, и другие.

Предусматривается одновременный государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности — на гараж, возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса, и на земельный участок под гаражом. Это будет осуществляться по заявлению органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставившего указанный земельный участок. Соответствующее заявление должно быть подано уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней с момента принятия им решения о предоставлении земельного участка гражданину. В случае если в указанный срок заявление не подано, гражданин вправе обратиться в орган регистрации прав самостоятельно.

Что немаловажно, граждане будут освобождены от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта, поскольку он будет проводиться органом МСУ. Кроме того, при оформлении права собственности на гараж и землю гражданам не придется оплачивать госпошлину, так как документы на регистрацию подаются органом МСУ, — сообщил Павел Крашенинников.

Законопроектом также предусматривается дополнительное полномочие органов МСУ, согласно которому размещение гаражей, не являющихся объектами капитального строительства (например, временных стоянок), будет возможно без предоставления земельных участков — на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Павел Крашенинников отметил, что законопроект о «гаражной амнистии» позволит гражданам без лишних сложностей оформить свои права на гаражи и землю под ними и предоставит возможность свободно распоряжаться этими объектами, защитить свои права.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.