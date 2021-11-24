Госдума приняла во втором чтении законопроект о размере МРОТ в 2022 году

С 1 января 2022 года МРОТ составит 13 890 рублей в месяц.
Госдума приняла во втором чтении
По решению Президента индексация составит более 8 %. В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.
Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников, — сказано в пояснительной записке.
МРОТ также не может быть ниже прожиточного минимума в целом по России на очередной год (согласно прогнозу Минэкономразвития, 13 026 руб.) и не ниже МРОТ на текущий год.
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