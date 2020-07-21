Госдума приняла закон о трехдневном голосовании

Госдума в ходе заседания 21 июля приняла закон, разрешающий проведение голосования на выборах всех уровней в течение трех дней. В поддержку законопроекта проголосовали 344 депутата, а против — 51 человек. Ни один из участников заседания не воздержался от голосования.

Голосовать можно будет строго три дня?

Голосовать по закону можно будет в течение нескольких, но не более трех дней подряд.

А если будут повторные выборы?

Закон разрешит проводить голосование на выборах, включая повторное голосование и повторные выборы. Такое решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня назначения выборов и не подлежит пересмотру.

По открепительным можно будет голосовать?

Нет, закрепляется положение о том, что в случае принятия решения о трехдневном голосовании, голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся.

Будет ли работать нововведение на местных выборах?

При проведении местных выборов региональные избирательные комиссии своими решениями также смогут назначить трехдневное голосование. Государственная дума в ходе заседания приняла закон, разрешающий проведение голосования на выборах всех уровней в течение трех дней. Об этом стало известно во вторник, 21 июля.

Где можно голосовать?

Законом предусматривается проведение голосования на придомовых территориях и в местах общего пользования. Дополнительные возможности для голосования предлагается предусмотреть для тех населенных пунктов, где отсутствует помещение для его проведения, и для труднодоступных мест. При проведении выборов в местное самоуправление и местных референдумов соответствующее решение принимает избирком субъекта РФ.