Госдума приняла пакет законов для защиты экономики и граждан в условиях зарубежных санкций

Госдума приняла сегодня на пленарном заседании пакет законов, направленных на повышение устойчивости российской экономики, а также на защиту граждан в условиях санкций. Среди первоочередных мер — кредитные каникулы, амнистия капиталов, механизмы для дополнительной индексации пенсий, мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства — выполнены независимо от вызовов и проблем, с которыми сталкивается наша страна.

Права Кабмина.

Так, расширяются полномочия Правительства РФ. В частности, Кабмин получает право устанавливать случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Также по решению Правительства, региональных властей или муниципалитета могут быть пересмотрены условия госзакупок. Кроме того, Кабмин сможет сам принимать решения о повышении размера соцдоплаты к пенсии и ее дополнительной индексации, изменении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, когда это потребуется.

Этим же законом предусматривается возможность введения моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год и аккредитованных IT-организаций — до конца 2024 года.

Инициатива предполагает, в том числе и расширение списка лекарств для закупок медицинскими организациями по упрощенной системе.

Закон также предусматривает возможность кредитных каникул для граждан и субъектов МСП в 2022 году, даже если они использовали ее во время пандемии. Так, заемщик, которым может выступать физическое лицо, а также субъект малого и среднего предпринимательства, вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита.

Бюджетный кодекс.

Еще один документ вносит поправки в Бюджетный кодекс. В частности, предусматривается возможность размещения средств Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги. Также поправки предусматривают возможность оперативного использования дополнительных ненефтегазовых доходов на обеспечение различных мероприятий по предотвращению негативного влияния на российскую экономику.

В проект закона было внесено три поправки.

Речь идет о том, что необходимо регионам. Это дать возможность им превышать общие объемы расходов и дефицита, установленные законами. То есть дать возможность оперативно управлять деньгами. И, естественно, иметь возможность тратить деньги на остатках казначейства, которые будут восстанавливаться в следующем году, — отметили в Госдуме.

Амнистия капиталов.

Еще одним законом предлагается запустить новый, четвертый этап амнистии капиталов. У предпринимателей будет возможность декларирования наличных денежных средств, а вместо ценных бумаг в законе появится определение «финансовые активы», что позволит легализовать не только акции или облигации, но и производные финансовые инструменты — фьючерсные контракты, опционы и др. Корреспондирующие поправки вносятся в УК РФ.

Также вносятся поправки в Налоговый кодекс о возможности продления сроков уплаты налогов на федеральном и региональном уровнях.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!