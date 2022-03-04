Госдума приняла пакет законов для защиты экономики и граждан в условиях зарубежных санкций

Госдума приняла сегодня на пленарном заседании пакет законов, направленных на повышение устойчивости российской экономики, а также на защиту граждан в условиях санкций. Среди первоочередных мер — кредитные каникулы, амнистия капиталов, механизмы для дополнительной индексации пенсий, мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства — выполнены независимо от вызовов и проблем, с которыми сталкивается наша страна.
Права Кабмина.
Так, расширяются полномочия Правительства РФ. В частности, Кабмин
Также по решению Правительства, региональных властей или муниципалитета могут быть пересмотрены условия госзакупок. Кроме того, Кабмин сможет сам принимать решения о повышении размера соцдоплаты к пенсии и ее дополнительной индексации, изменении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, когда это потребуется.
Этим же законом предусматривается возможность введения моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год и аккредитованных IT-организаций — до конца 2024 года.
Инициатива предполагает, в том числе и расширение списка лекарств для закупок медицинскими организациями по упрощенной системе.
Закон также предусматривает возможность кредитных каникул для граждан и субъектов МСП в 2022 году, даже если они использовали ее во время пандемии. Так, заемщик, которым может выступать физическое лицо, а также субъект малого и среднего предпринимательства, вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита.
Бюджетный кодекс.
Еще один
В проект закона было внесено три поправки.
Речь идет о том, что необходимо регионам. Это дать возможность им превышать общие объемы расходов и дефицита, установленные законами. То есть дать возможность оперативно управлять деньгами. И, естественно, иметь возможность тратить деньги на остатках казначейства, которые будут восстанавливаться в следующем году, — отметили в Госдуме.
Амнистия капиталов.
Еще одним законом
Также вносятся
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!