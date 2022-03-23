Госдума приняла закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом закон о признании участников специальной операции на Украине ветеранами боевых действий.

Как отметил Председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон предоставляет статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года.

Это позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей. Наши солдаты и офицеры мужественно выполняют свой долг, защищают безопасность страны и наших граждан, — подчеркнул Вячеслав Володин.

В свою очередь, Глава РК Сергей Аксёнов поддержал принятие этого закона.

Полностью поддерживаю это решение. Защитники Отечества всегда были окружены в нашей стране особым почетом и уважением. Это обязательно должно выражаться и в особой заботе государства обо всех, кто сегодня мужественно выполняет свой воинский долг, обеспечивает безопасность нашей страны, защищает Донбасс от геноцида, освобождает народ Украины от преступного нацистского режима, — прокомментировал решение парламентариев Глава Крыма.

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