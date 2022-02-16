Госдума приняла закон об индексации пенсий военных пенсионеров на 8,6%

Причем с 1 января.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении и сразу в целом правительственный законопроект об индексации на 8,6% пенсий военных пенсионеров с 1 января 2022 года.

Инициатива была подготовлена Кабмином в соответствии с решением Президента РФ Владимира Путина проиндексировать военные пенсии с 1 января текущего года выше уровня инфляции.

Как отметил, выступая на пленарном заседании Госдумы, первый заместитель Министра финансов РФ Леонид Горнин, после индексации средняя пенсия военных пенсионеров по выслуге лет в 2022 году составит 33 300 рублей в месяц.

В реальном выражении увеличение составит 2 800 рублей, — добавил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее указал, что закон позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и в других силовых структурах.

Закон касается около 2,6 млн. человек — их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года, — подчеркнул он.

Спикер Госдумы также напомнил, что аналогичным образом были проиндексированы пенсии гражданских неработающих пенсионеров.

По материалам пресс-службы Госдумы и ТАСС.

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