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Госдума приняла законопроект о поэтапном повышении призывного возраста
Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:45 14.06.2023

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки о поэтапном повышении призывного возраста срочной военной службы до 21 года.

В целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет), — сказано в пояснительной записке.

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Кроме того, законопроектом предлагается повысить и верхний предел призывного возраста до 30 лет (в настоящее время 27 лет).

Документ предусматривает переходный период до 2026 года. В случае принятия инициативы призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 года до 30 лет.

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