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Госдума приняла законопроект о запрете использования мобильных телефонов в школах
Иллюстрация: polymerh.ru

Госдума приняла законопроект о запрете использования мобильных телефонов в школах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:51 16.11.2023

Ввести запрет на использование мобильных телефонов в школах давно просили учителя и родители.

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки в Федеральный закон «Об образовании» в части совершенствования взаимодействия участников образовательного процесса.

Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину: дети не будут отвлекаться на смартфоны, — сказал Председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

По его мнению, «принятие закона повысит авторитет учителя, будет способствовать живому общению в классе».

Это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией, — подчеркнул Вячеслав Володин. 

Ранее Председатель Госдумы провел опрос в своем Telegram-канале о необходимости принятия такого закона. Восемьдесят четыре процента участников опроса высказались в поддержку такого решения.

Доработка законопроекта ко второму чтению.

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В ходе обсуждения законопроекта Председатель Госдумы также предложил внести поправки, чтобы нормы закона были прямого действия, не создавали лазеек и конфликтных ситуаций. По его словам, на данном этапе ряд положений законопроекта вызывает вопросы у родительского сообщества:

Многие говорили о том, что норма, которая предлагается по поводу телефонов, отчасти размывается и вносит сомнения и тревогу на предмет использования на занятиях телефонов для образовательного процесса.

Когда будем законопроект дорабатывать ко второму чтению, правильно уточнить эту норму, найти решение вопроса, которое устроит и родителей, и учителей. Мы должны сказать: телефоны использовать нельзя, кроме экстренных случаев, когда речь идет о здоровье учеников, ситуаций, связанных с необходимостью задействовать средства связи для учителя во время образовательного процесса.

По мнению парламентариев, это сделает закон более качественным.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на начало декабря.

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