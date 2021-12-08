Госдума расширила полномочия полиции

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон «О полиции». Они наделяют полицейских новыми полномочиями. Рассказываем подробнее, какими именно.

Проникновение в жилье для поимки преступников.

Полицейские смогут проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.

Осмотр транспортных средств.

Сотрудники полиции будут вправе «осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты, в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях».

Вскрытие транспортных средств.

Полицейские смогут вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан или обеспечения их безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для пресечения преступления или проверки сообщения об угрозе террористического акта. Также они смогут вскрыть автомобиль «для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если имеются основания полагать, что совершившее данное правонарушение лицо находится в состоянии опьянения».

Досмотр граждан.

Полицейские смогут проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при наличии оснований полагать, что они «скрывают предметы хищения».

Временное ограждение объектов.

Закон закрепляет за полицией полномочие обозначать доступными средствами, в том числе визуальными, места совершения преступлений, административных правонарушений, происшествий, проведения публичных и массовых мероприятий, территории и объекты, нахождение граждан на которых ограничено или представляет угрозу для их безопасности, а также осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов.

Поправки вступают в силу со дня их официального опубликования.