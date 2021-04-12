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Гостям навстречу… Российские военные корабли повели стрельбы в Черном море
Фото: пресс-служба ЮВО

Гостям навстречу… Российские военные корабли повели стрельбы в Черном море

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:40 12.04.2021

Отряд малых ракетных кораблей ЧФ, совместно с Морской авиацией провёл учение по ПВО в Черном море.

Малые ракетные корабли (мрк) «Грайворон» и «Вышний Волочек» Черноморского флота (ЧФ) в составе тактической группы провели совместное учение по противовоздушной обороне (ПВО) с Морской авиацией ЧФ в рамках контрольной проверки за зимний период обучения,- говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

Уточняется, что для создания тактического фона на учении были задействованы экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава Морской авиации и ПВО ЧФ.

В ходе контрольной проверки расчёты корабельных боевых постов ПВО обнаружили и классифицировали цели, а при подходе объектов на дистанцию поражения уничтожили летательные аппараты условного противника. Экипаж мрк «Грайворон» отразил воздушную атаку, применив зенитно-ракетную пусковую установку «Гибка», а боевые расчёты мрк «Вышний Волочек» поразили воздушную цель с помощью артиллерийского комплекса АК-630М-2 «Дуэт». Мишени, имитирующие средства воздушного нападения условного противника, были сброшены с самолётов Морской авиации ЧФ, — рассказали в пресс-службе ЮВО.

Учение прошло в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения в морском полигоне боевой подготовки в акватории Чёрного моря.

Отметим, что на этой неделе в Черное море зайдут корабли ВМС США. Гостям у нас всегда рады…

Гостям навстречу… Российские военные корабли повели стрельбы в Черном море

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